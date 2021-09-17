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Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 17.09.2021
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Инфицированные коронавирусом люди из окружения президента РФ Владимира Путина переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, это никак не отразится на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:27
2021-09-17T12:27
2021-09-17T12:33
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Инфицированные коронавирусом люди из окружения президента РФ Владимира Путина переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, это никак не отразится на их работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет это (заболевание) никак не отразится (на работе инфицированных). Слава Богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то - в легкой форме, так или иначе все были привиты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как себя чувствуют заболевшие COVID-19 в окружении президента и не будут ли они уволены.Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19
12:27 17.09.2021 (обновлено: 12:33 17.09.2021)
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Песков: люди с COVID-19 в окружении Путина болеют бессимптомно или в легкой форме