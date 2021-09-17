https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750500226.html

Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 17.09.2021

Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Инфицированные коронавирусом люди из окружения президента РФ Владимира Путина переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, это никак не отразится на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:27

2021-09-17T12:27

2021-09-17T12:33

распространение коронавируса

владимир путин

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Инфицированные коронавирусом люди из окружения президента РФ Владимира Путина переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, это никак не отразится на их работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет это (заболевание) никак не отразится (на работе инфицированных). Слава Богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то - в легкой форме, так или иначе все были привиты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как себя чувствуют заболевшие COVID-19 в окружении президента и не будут ли они уволены.Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19