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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750499631.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 17.09.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Эпидситуация в России на сегодня остается достаточно стабильной, хотя и напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:24
2021-09-17T13:17
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
цик рф
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эпидситуация в России на сегодня остается достаточно стабильной, хотя и напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ на сегодня остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной", - сказала Попова в информационном центре ЦИК РФ.""Первая декада сентября сыграла свою роль и темпы снижения (заболеваемости - ред.) замедлились, если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%. На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель - без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть",- добавила Попова.В пятницу в России началось голосование на думских и иных выборах, в этом году единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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россия, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), цик рф, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19
12:24 17.09.2021 (обновлено: 13:17 17.09.2021)
 
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова: эпидситуация в России остается достаточно стабильной

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эпидситуация в России на сегодня остается достаточно стабильной, хотя и напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидситуация в РФ на сегодня остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной", - сказала Попова в информационном центре ЦИК РФ.
""Первая декада сентября сыграла свою роль и темпы снижения (заболеваемости - ред.) замедлились, если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%. На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель - без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть",- добавила Попова.
В пятницу в России началось голосование на думских и иных выборах, в этом году единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЦИК РФЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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