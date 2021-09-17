https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750499631.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 17.09.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Эпидситуация в России на сегодня остается достаточно стабильной, хотя и напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:24

2021-09-17T12:24

2021-09-17T13:17

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

цик рф

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эпидситуация в России на сегодня остается достаточно стабильной, хотя и напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ на сегодня остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной", - сказала Попова в информационном центре ЦИК РФ.""Первая декада сентября сыграла свою роль и темпы снижения (заболеваемости - ред.) замедлились, если на предыдущей неделе это было и 8%, и 3%, и 5% от недели к неделе снижение, то предыдущие две недели отличаются между собой всего лишь на 1,2%. На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель - без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть",- добавила Попова.В пятницу в России началось голосование на думских и иных выборах, в этом году единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

https://ria.ru/20210916/okruzhenie-1750323610.html

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2021

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россия, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), цик рф, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19