Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750488035.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 600 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти 600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали почти 600 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 599 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:35
2021-09-17T11:35
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 599 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 42 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f97db77673967600cff3c3eab395451c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 17.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали почти 600 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 599 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 пациента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 599 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 2537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 599 человек. На ИВЛ находятся 263 человека. В городе выздоровели еще 1359 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 470 979", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 42 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Влияние коронавируса на сердце - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 11:23Распространение коронавируса
Ученые опровергли принадлежность коронавируса к респираторным заболеваниям
 
Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния