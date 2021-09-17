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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483977.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:18
2021-09-17T11:19
распространение коронавируса
республика алтай
москва
здоровье - общество
здоровье
коронавирусы
республика бурятия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста (заболеваемости COVID-19) за сутки: Республика Бурятия - 0,14%, Республика Алтай - 0,15%, Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
республика алтай
москва
республика бурятия
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республика алтай, москва, здоровье - общество, здоровье, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
11:18 17.09.2021 (обновлено: 11:19 17.09.2021)
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Бурятии — 0,14%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста (заболеваемости COVID-19) за сутки: Республика Бурятия - 0,14%, Республика Алтай - 0,15%, Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаРеспублика АлтайМоскваЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирусыРеспублика БурятияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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