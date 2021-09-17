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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:18
2021-09-17T11:18
2021-09-17T11:19
распространение коронавируса
республика алтай
москва
здоровье - общество
здоровье
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республика бурятия
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста (заболеваемости COVID-19) за сутки: Республика Бурятия - 0,14%, Республика Алтай - 0,15%, Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.
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11:18 17.09.2021 (обновлено: 11:19 17.09.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Бурятии — 0,14%