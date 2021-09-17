https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483977.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:18

2021-09-17T11:18

2021-09-17T11:19

распространение коронавируса

республика алтай

москва

здоровье - общество

здоровье

коронавирусы

республика бурятия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083559_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_e239fd2898bddb95b9fa0793b5ae8ee4.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Бурятии, там он составил 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста (заболеваемости COVID-19) за сутки: Республика Бурятия - 0,14%, Республика Алтай - 0,15%, Москва - 0,16%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, москва, здоровье - общество, здоровье, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество