https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483691.html
В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 16 619 человек, за все время - 6 469 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:17
2021-09-17T11:17
2021-09-17T11:17
распространение коронавируса
общество
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 16 619 человек, за все время - 6 469 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 469 017", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1 359 человек, в Санкт-Петербурге - 1061, Подмосковье - 708.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/obonyanie-1750354740.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19