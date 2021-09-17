https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483691.html

В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

В России за сутки выписали 16 619 переболевших COVID-19

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 16 619 человек, за все время - 6 469 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:17

2021-09-17T11:17

2021-09-17T11:17

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 16 619 человек, за все время - 6 469 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 16 619 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 469 017", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1 359 человек, в Санкт-Петербурге - 1061, Подмосковье - 708.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/obonyanie-1750354740.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии