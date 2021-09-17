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Минобороны непризнанной НКР сообщило о ранении военного

Минобороны непризнанной НКР сообщило о ранении военного - РИА Новости, 17.09.2021

Минобороны непризнанной НКР сообщило о ранении военного

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в пятницу о ранении военнослужащего в результате стрельбы с азербайджанской стороны. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:27

2021-09-17T15:27

2021-09-17T15:27

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нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в пятницу о ранении военнослужащего в результате стрельбы с азербайджанской стороны."Семнадцатого сентября примерно в 12.30 (11.30 мск) азербайджанские ВС в очередной раз нарушили режим прекращения огня на западном участке, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны, рядовой Вруйр Шахраманян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Информация об инциденте была передана командованию российского миротворческого контингента.В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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в мире, армения, москва, нагорно-карабахская республика