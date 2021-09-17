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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/interes-1750460324.html
В "Единой России" заявили о высоком интересе избирателей к выборам
В "Единой России" заявили о высоком интересе избирателей к выборам - РИА Новости, 17.09.2021
В "Единой России" заявили о высоком интересе избирателей к выборам
Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:45
2021-09-17T10:09
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
сергей перминов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель секретаря генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, единая россия, госдума рф, сергей перминов
09:45 17.09.2021 (обновлено: 10:09 17.09.2021)
 
В "Единой России" заявили о высоком интересе избирателей к выборам

Сенатор Перминов: интерес избирателей к выборам в Госдуму высок

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проведение и старт голосования, а также его высококонкурентность, говорит об интересе людей к выборам, значимых нарушений не выявлено, сказал заместитель секретаря генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.
"Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок", - сказал Перминов, которого цитирует пресс-служба.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФСергей Перминов
 
 
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