https://ria.ru/20210917/gvineya-1750464747.html

Гвинею временно исключили из Международной организации франкофонии

Гвинею временно исключили из Международной организации франкофонии - РИА Новости, 17.09.2021

Гвинею временно исключили из Международной организации франкофонии

Членство Гвинеи в Международной организации франкофонии (МОФ) приостановлено из-за военного переворота, следует из заявления объединения. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:10

2021-09-17T10:10

2021-09-17T10:10

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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Членство Гвинеи в Международной организации франкофонии (МОФ) приостановлено из-за военного переворота, следует из заявления объединения.Отмечается, что в четверг проходила внеочередная сессия МОФ в Париже, страны изучали положение дел в Гвинее "после военного переворота, совершенного 5 сентября служащими группы спецназа". Генеральный секретарь организации Луиз Мушикивабо заявила на встрече, что захват власти силы нарушает законы Гвинеи и противоречит принципам и ценностям, изложенным в документах объединения."В единогласно принятой резолюции Постоянный совет Франкофонии (CPF) решительно осудил эти события и постановил, в соответствии с положениями Декларации Бамако, приостановить членство Гвинейской Республики во Франкофонии, сохраняя программы франкоязычного многостороннего сотрудничества, в особенности направленные на поддержку процесса восстановления конституционного и демократического порядка", - говорится в заявлении Франкофонии, опубликованном на сайте организации.Постоянный совет призвал военные власти Гвинеи немедленно освободить президента страны Альфу Конде и гарантировать "уважение основных прав и свобод". Организация также заявила о своей поддержке усилий регионального объединения ЭКОВАС и о готовности работать в интересах "мирного, инклюзивного и устойчивого переходного периода".Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода. Кроме того, сообщество ввело санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению в результате мятежа президента Гвинеи Альфы Конде.Согласно коммюнике саммита, санкции ЭКОВАС включают запрет на поездки членам созданного военными в Гвинее Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и их семьям, а также замораживание их финансовых активов.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

https://ria.ru/20210910/gvineya-1749531638.html

https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html

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аккра

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в мире, гвинея, париж, аккра, гана, альфа конде