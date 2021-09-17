Гвинею временно исключили из Международной организации франкофонии
Гвинею временно исключили из Международной организации франкофонии из-за переворота
ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Членство Гвинеи в Международной организации франкофонии (МОФ) приостановлено из-за военного переворота, следует из заявления объединения.
Отмечается, что в четверг проходила внеочередная сессия МОФ в Париже, страны изучали положение дел в Гвинее "после военного переворота, совершенного 5 сентября служащими группы спецназа". Генеральный секретарь организации Луиз Мушикивабо заявила на встрече, что захват власти силы нарушает законы Гвинеи и противоречит принципам и ценностям, изложенным в документах объединения.
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"В единогласно принятой резолюции Постоянный совет Франкофонии (CPF) решительно осудил эти события и постановил, в соответствии с положениями Декларации Бамако, приостановить членство Гвинейской Республики во Франкофонии, сохраняя программы франкоязычного многостороннего сотрудничества, в особенности направленные на поддержку процесса восстановления конституционного и демократического порядка", - говорится в заявлении Франкофонии, опубликованном на сайте организации.
Постоянный совет призвал военные власти Гвинеи немедленно освободить президента страны Альфу Конде и гарантировать "уважение основных прав и свобод". Организация также заявила о своей поддержке усилий регионального объединения ЭКОВАС и о готовности работать в интересах "мирного, инклюзивного и устойчивого переходного периода".
Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода. Кроме того, сообщество ввело санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению в результате мятежа президента Гвинеи Альфы Конде.
Согласно коммюнике саммита, санкции ЭКОВАС включают запрет на поездки членам созданного военными в Гвинее Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и их семьям, а также замораживание их финансовых активов.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
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