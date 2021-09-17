Борисов рассказал о решении проблем самолета Ил-112В
Вице-премьер Борисов: вопрос с недостаточной грузоподъемностью самолета Ил-112В решен
© РИА Новости / пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкПолет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции решены, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.
"Вы в курсе, наверное, что первые разработки самолета не соответствовали требования техзадания по грузоподъемности. Он должен был возить не менее пяти тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен. ОАК развернули дополнительные работы, благодаря чему добились требованиям заказчика", - сказал он.
Ранее Борисов заявлял, что на борьбу с перевесом ушло три года и перевес должен быть ликвидирован на третьем опытном образце самолета.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.