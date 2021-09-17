https://ria.ru/20210917/gruzopodemnost-1750432754.html

Борисов рассказал о решении проблем самолета Ил-112В

Борисов рассказал о решении проблем самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов рассказал о решении проблем самолета Ил-112В

Проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции решены, заявил журналистам на Тюменском... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:36

2021-09-17T00:36

2021-09-17T00:36

новое оружие россии

технологии

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции решены, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.Ранее Борисов заявлял, что на борьбу с перевесом ушло три года и перевес должен быть ликвидирован на третьем опытном образце самолета.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20210917/samolet-1750430527.html

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2021

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технологии, юрий борисов (вице-премьер), ил-112