https://ria.ru/20210917/gosuslugi-1750543315.html

Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн

Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн

Более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах, заявил замглавы РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:05

2021-09-17T15:05

2021-09-17T15:05

выборы в государственную думу

политика

госуслуги

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

олег качанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_0:52:3129:1812_1920x0_80_0_0_ac7d53c1bdc0588f449c0862b821061f.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов."Про дистанционное электронное голосование. ... У нас в 6 регионах, где проводится на федеральной платформе ... уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявление, они получили бюллетени и проголосовали", - сказал он, выступая в ЦИК.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госуслуги, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов