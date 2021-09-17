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Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн
Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн
Более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах, заявил замглавы РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:05
2021-09-17T15:05
2021-09-17T15:05
выборы в государственную думу
политика
госуслуги
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов."Про дистанционное электронное голосование. ... У нас в 6 регионах, где проводится на федеральной платформе ... уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявление, они получили бюллетени и проголосовали", - сказал он, выступая в ЦИК.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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internet-group@rian.ru
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политика, госуслуги, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов
Более половины подавших заявление на "Госуслугах" проголосовали онлайн
Минцифры: более половины подавших заявления на "Госуслугах" проголосовали онлайн