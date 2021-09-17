https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750590551.html

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования

Серьезных нарушений к окончанию первого дня голосования на выборах в РФ не зафиксировано, однако появляются интернет-вбросы и незначительные нарушения, которые... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:12

2021-09-17T18:12

2021-09-17T18:12

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Серьезных нарушений к окончанию первого дня голосования на выборах в РФ не зафиксировано, однако появляются интернет-вбросы и незначительные нарушения, которые устраняются избиркомами, заявили РИА Новости опрошенные наблюдателиРанее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев также заявил, что серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 мск по РФ составила 9,16%."В целом голосование идет нормально, серьезных нарушений нет, сообщения есть, конечно, о возможных нарушениях, но их надо проверять. Но в принципе нет, массового характера это не имеет. Поэтому в общем идет нормально голосование. Мы впервые на федеральных выборах голосуем три дня. Потому нам кажется, что достаточно высокая явка будет отмечена", - сказал РИА Новости руководитель мониторинго-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев.Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова, рассказала что юристы-волонтеры проверяют все сигналы о возможных нарушениях, поступающие от наблюдателей по всей стране в ситуационный центр, однако "реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами"."Мы столкнулись с огромным количеством намеренных или случайных вбросов, которые иначе чем "фейки" квалифицировать нельзя – это ложных сообщений о нарушениях. Причем число их продолжает расти, такие вбросы запускаются через анонимные Telegram-каналы. Что, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем такие случаи, проверяем и разоблачаем... Из наиболее показательных примеров: один телеграмм-канал выложил ролик с проплывающим по реке в центре Петербурга гигантским бюллетенем, в подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил незаконной агитации. Мы проверили соцсети и выяснили, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали", - подчеркнула Булгакова.Кроме того, по ее словам, сайт "Независимого общественного мониторинга" на протяжении дня сегодня подвергается DDoS-атаке, к полудню число запросов на портал превысило 100 000 в секунду, и сайт ненадолго прекратил работу. По ее словам, атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерландов, Украины, США.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия