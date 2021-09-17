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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750570953.html
Дед Мороз проголосовал на выборах на дому
Дед Мороз проголосовал на выборах на дому - РИА Новости, 17.09.2021
Дед Мороз проголосовал на выборах на дому
Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах на дому, сообщает избирательная комиссия Вологодской области. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:50
2021-09-17T16:53
выборы в государственную думу
политика
выборы
вологодская область
великий устюг
выборы в государственную думу
дед мороз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах на дому, сообщает избирательная комиссия Вологодской области. "Российский Дед Мороз воспользовался возможностью проголосовать на дому", - сообщает избирком региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как следует из видео ресурса "35ТВ", размещенного на странице региональной избирательной комиссии, Дед Мороз проголосовал на выборах в своей резиденции. К нему приехали представители избирательной комиссии с переносной урной для бюллетеней."От вас поступило заявление, что вы не можете прийти к нам в комиссию и хотите проголосовать на дому", - сказала представитель избирательной комиссии и передала Деду Морозу бюллетени. Он заполнил их и опустил в переносную урну."Дома очень удобно. Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь не близкий. Берегите себя, занимайтесь спортом. Скоро встретимся. Ведь Новый год уже близко", - сказал Дед Мороз.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимают участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.По данным регионального избиркома, в 8 утра в пятницу открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 тысяч человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.
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политика, выборы, вологодская область, великий устюг, выборы в государственную думу, дед мороз
16:50 17.09.2021 (обновлено: 16:53 17.09.2021)
 
Дед Мороз проголосовал на выборах на дому

Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах в Госдуму на дому

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах на дому, сообщает избирательная комиссия Вологодской области.
"Российский Дед Мороз воспользовался возможностью проголосовать на дому", - сообщает избирком региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как следует из видео ресурса "35ТВ", размещенного на странице региональной избирательной комиссии, Дед Мороз проголосовал на выборах в своей резиденции. К нему приехали представители избирательной комиссии с переносной урной для бюллетеней.
"От вас поступило заявление, что вы не можете прийти к нам в комиссию и хотите проголосовать на дому", - сказала представитель избирательной комиссии и передала Деду Морозу бюллетени. Он заполнил их и опустил в переносную урну.
"Дома очень удобно. Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь не близкий. Берегите себя, занимайтесь спортом. Скоро встретимся. Ведь Новый год уже близко", - сказал Дед Мороз.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимают участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
По данным регионального избиркома, в 8 утра в пятницу открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 тысяч человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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