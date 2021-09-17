https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750570953.html

Дед Мороз проголосовал на выборах на дому

Дед Мороз проголосовал на выборах на дому - РИА Новости, 17.09.2021

Дед Мороз проголосовал на выборах на дому

Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах на дому, сообщает избирательная комиссия Вологодской области. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:50

2021-09-17T16:50

2021-09-17T16:53

выборы в государственную думу

политика

выборы

вологодская область

великий устюг

выборы в государственную думу

дед мороз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах на дому, сообщает избирательная комиссия Вологодской области. "Российский Дед Мороз воспользовался возможностью проголосовать на дому", - сообщает избирком региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как следует из видео ресурса "35ТВ", размещенного на странице региональной избирательной комиссии, Дед Мороз проголосовал на выборах в своей резиденции. К нему приехали представители избирательной комиссии с переносной урной для бюллетеней."От вас поступило заявление, что вы не можете прийти к нам в комиссию и хотите проголосовать на дому", - сказала представитель избирательной комиссии и передала Деду Морозу бюллетени. Он заполнил их и опустил в переносную урну."Дома очень удобно. Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь не близкий. Берегите себя, занимайтесь спортом. Скоро встретимся. Ведь Новый год уже близко", - сказал Дед Мороз.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимают участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.По данным регионального избиркома, в 8 утра в пятницу открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 тысяч человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.

вологодская область

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, вологодская область, великий устюг, выборы в государственную думу, дед мороз