https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750562473.html
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию - РИА Новости, 17.09.2021
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию
Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:16
2021-09-17T16:16
2021-09-17T16:16
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f679e730a99695c5aa7d563747afb55.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования, заявил член ЦИК Антон Лопатин."Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС "Выборы", - сказал Лопатин в информцентре ЦИК.Глава Федерального информационного центра при ЦИК Александр Сокольчук, в свою очередь, отметил, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" готовится к подведению итогов голосования и определению результатов выборов."На сегодняшний день мы готовы и ожидаем, что эту избирательную кампанию, как и предыдущие, мы проведем успешно", - подчеркнул он.В России 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму VIII созыва, а также региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23e93a0767444abe93516530b3d864b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, цик рф, россия
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию
Член ЦИК Лопатин: иностранным наблюдателям интересны технологии онлайн-голосования
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Международных наблюдателей интересуют применяемые в России
избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования, заявил член ЦИК Антон Лопатин.
"Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС "Выборы", - сказал Лопатин в информцентре ЦИК.
Глава Федерального информационного центра при ЦИК Александр Сокольчук, в свою очередь, отметил, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" готовится к подведению итогов голосования и определению результатов выборов.
"На сегодняшний день мы готовы и ожидаем, что эту избирательную кампанию, как и предыдущие, мы проведем успешно", - подчеркнул он.
В России 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму
VIII созыва, а также региональные и муниципальные выборы.