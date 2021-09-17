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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750562473.html
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию - РИА Новости, 17.09.2021
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию
Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:16
2021-09-17T16:16
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования, заявил член ЦИК Антон Лопатин."Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС "Выборы", - сказал Лопатин в информцентре ЦИК.Глава Федерального информационного центра при ЦИК Александр Сокольчук, в свою очередь, отметил, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" готовится к подведению итогов голосования и определению результатов выборов."На сегодняшний день мы готовы и ожидаем, что эту избирательную кампанию, как и предыдущие, мы проведем успешно", - подчеркнул он.В России 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму VIII созыва, а также региональные и муниципальные выборы.
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политика, госдума рф, цик рф, россия
16:16 17.09.2021
 
ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию

Член ЦИК Лопатин: иностранным наблюдателям интересны технологии онлайн-голосования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования, заявил член ЦИК Антон Лопатин.
"Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС "Выборы", - сказал Лопатин в информцентре ЦИК.
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Глава Федерального информационного центра при ЦИК Александр Сокольчук, в свою очередь, отметил, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" готовится к подведению итогов голосования и определению результатов выборов.
"На сегодняшний день мы готовы и ожидаем, что эту избирательную кампанию, как и предыдущие, мы проведем успешно", - подчеркнул он.
В России 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму VIII созыва, а также региональные и муниципальные выборы.
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