https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750562473.html

ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию

ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию - РИА Новости, 17.09.2021

ЦИК заявил об интересе иностранных наблюдателей к онлайн-голосованию

Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:16

2021-09-17T16:16

2021-09-17T16:16

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей интересуют применяемые в России избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования, заявил член ЦИК Антон Лопатин."Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС "Выборы", - сказал Лопатин в информцентре ЦИК.Глава Федерального информационного центра при ЦИК Александр Сокольчук, в свою очередь, отметил, что государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" готовится к подведению итогов голосования и определению результатов выборов."На сегодняшний день мы готовы и ожидаем, что эту избирательную кампанию, как и предыдущие, мы проведем успешно", - подчеркнул он.В России 17-19 сентября проходят выборы в Госдуму VIII созыва, а также региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, госдума рф, цик рф, россия