https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750538899.html

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве

Более 770 тысяч голосов получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:48

2021-09-17T14:48

2021-09-17T14:48

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 770 тысяч голосов получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."По состоянию на 14.00 в Москве онлайн проголосовали 771 тысяча москвичей", - сообщил Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Проголосовать дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, в этом году могут жители Москвы, а также еще шести регионов - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия