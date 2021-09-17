https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750538899.html
Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве
Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве
Более 770 тысяч голосов получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:48
2021-09-17T14:48
2021-09-17T14:48
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политика
севастополь
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 770 тысяч голосов получено в рамках онлайн-голосования в Москве, сообщил РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."По состоянию на 14.00 в Москве онлайн проголосовали 771 тысяча москвичей", - сообщил Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Проголосовать дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, в этом году могут жители Москвы, а также еще шести регионов - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве
Глава наблюдателей Венедиктов: в Москве более 770 тысяч избирателей проголосовали онлайн