https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750524532.html

Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования

Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность электронного голосования при посещении Центра мониторинга выборов в подмосковном... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:44

2021-09-17T13:44

2021-09-17T13:44

выборы в государственную думу

политика

одинцово

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность электронного голосования при посещении Центра мониторинга выборов в подмосковном Одинцово."Очевидно, чем дальше, тем больше будет востребовано электронное голосование. Некоторые территории уже внедряют эту практику. Мы к ней тоже готовимся, учитывая нашу большую биографию, я не сомневаюсь, что следующие выборы мы принесем что-то новое, еще более удобное для избирателей", - сказал губернатор журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

одинцово

московская область (подмосковье)

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политика, одинцово, московская область (подмосковье), андрей воробьев, госдума рф