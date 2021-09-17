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Выборы в Государственную думу
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Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность электронного голосования при посещении Центра мониторинга выборов в подмосковном... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:44
2021-09-17T13:44
выборы в государственную думу
политика
одинцово
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность электронного голосования при посещении Центра мониторинга выборов в подмосковном Одинцово."Очевидно, чем дальше, тем больше будет востребовано электронное голосование. Некоторые территории уже внедряют эту практику. Мы к ней тоже готовимся, учитывая нашу большую биографию, я не сомневаюсь, что следующие выборы мы принесем что-то новое, еще более удобное для избирателей", - сказал губернатор журналистам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, одинцово, московская область (подмосковье), андрей воробьев, госдума рф
13:44 17.09.2021
 
Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования

Губернатор Подмосковья Воробьев отметил востребованность электронного голосования

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил востребованность электронного голосования при посещении Центра мониторинга выборов в подмосковном Одинцово.
"Очевидно, чем дальше, тем больше будет востребовано электронное голосование. Некоторые территории уже внедряют эту практику. Мы к ней тоже готовимся, учитывая нашу большую биографию, я не сомневаюсь, что следующие выборы мы принесем что-то новое, еще более удобное для избирателей", - сказал губернатор журналистам.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГосдума РФ
 
 
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