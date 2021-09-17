Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750450388.html
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования
Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:39
2021-09-17T08:51
выборы в государственную думу
москва
мосгоризбирком
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f679e730a99695c5aa7d563747afb55.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале.Ранее в социальных сетях начали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования."Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме",- говорится в сообщении.Отмечается, что если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 539-56-56 или на e-mail: support-vybory@mos.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23e93a0767444abe93516530b3d864b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, мосгоризбирком, технологии
08:39 17.09.2021 (обновлено: 08:51 17.09.2021)
 
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования

Мосгоризбирком: портал mos.ru и система дистанционного голосования работают штатно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях начали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования.
"Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме",- говорится в сообщении.
Отмечается, что если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 539-56-56 или на e-mail: support-vybory@mos.ru.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуМоскваМосгоризбиркомТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
13:35Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
13:32Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
13:31В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
Лента новостейМолния