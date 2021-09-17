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В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования
Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:39
2021-09-17T08:39
2021-09-17T08:51
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале.Ранее в социальных сетях начали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования."Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме",- говорится в сообщении.Отмечается, что если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 539-56-56 или на e-mail: support-vybory@mos.ru.
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москва, мосгоризбирком, технологии
08:39 17.09.2021 (обновлено: 08:51 17.09.2021)
В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования
Мосгоризбирком: портал mos.ru и система дистанционного голосования работают штатно