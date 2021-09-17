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В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования

В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В Мосгоризбиркоме рассказали о ходе электронного голосования

Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:39

2021-09-17T08:39

2021-09-17T08:51

выборы в государственную думу

москва

мосгоризбирком

технологии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Портал mos.ru и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком в своем официальном Telegram-канале.Ранее в социальных сетях начали появляться сообщения о неоткрывающейся странице электронного голосования."Портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме",- говорится в сообщении.Отмечается, что если у избирателя возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 539-56-56 или на e-mail: support-vybory@mos.ru.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосгоризбирком, технологии