05:27 17.09.2021 (обновлено: 08:43 17.09.2021)
Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
Губернатор Приморья Олег Кожемяко стал одним из первых участников голосования в регионе
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко во время голосования на выборах в Госдуму
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в выборах депутатов в Госдуму и краевое законодательное собрание, став одним из первых участников первого дня голосования в регионе, сообщает правительство края.
"Олег Кожемяко принял участие в выборах вместе с супругой Ириной и стал одним из первых участников первого дня голосования в Приморье", - говорится в сообщении.
Кожемяко отдал свой голос за кандидатов на избирательном участке №727, по месту прописки.
"Я принимаю участие в выборах, как вернулся из армии, с 1982 года. Причем делаю это всегда с удовольствием … На участках соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Так что все, кто хочет проголосовать, могут сделать это сегодня, утром или в обед, знаю, что на некоторых предприятиях у женщин сокращен рабочий день. Это самый удобный вариант. А на выходных, если будет хорошая погода, лучше съездить на природу, на дачу, заняться личными делами", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.