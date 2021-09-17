https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750437390.html

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, в Бурятии голосование начнется через... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:08

2021-09-17T02:08

2021-09-17T02:48

выборы в государственную думу

политика

справки

забайкальский край

белогорск

амурская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378338_0:131:3015:1827_1920x0_80_0_0_28582d6531a11e1671b296748b56bcbc.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, в Бурятии голосование начнется через час.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Ранее голосование уже стартовало на Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.В Амурской области открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, в СИЗО, в больницах и в вахтовых рабочих поселках. Кроме думских в Приамурье пройдут выборы депутатов законодательного собрания и еще 67 муниципальных кампаний. Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живут и работают в труднодоступных населенных пунктах. В Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме думских здесь пройдут дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы.Досрочно проголосовали почти шесть тысяч человек, в том числе оленеводы в Булунском районе, в труднодоступную местность специалисты избирательной комиссии добирались на вертолете.Все три дня голосования наблюдать за ходом выборов можно будет в специальном общественном центре, который открылся Якутске, прийти сюда сможет любой желающий. Центр будет работать начиная с пятницы, пока не будет обработан последний бюллетень.Жители Забайкальского края 17-19 сентября на 917 избирательных участках кроме депутатов Госдумы изберут новый состав краевого парламента, также здесь пройдут выборы в органы местного самоуправления. Досрочное голосование в труднодоступных районах стартовало 3 сентября, в регионе зарегистрировано более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243 тысяч в Чите.В Чите впервые будет работать штаб по наблюдению за выборами, здесь в онлайн-режиме будет транслироваться видео с самых крупных участков, где будут голосовать более 75% избирателей. Также в штабе можно пересмотреть видео с камер на участках для отслеживания возможных нарушений. В дни голосования в штаб, по данным властей, сможет прийти любой желающий.В Бурятии в 03.00 мск откроются 899 избирательных участков, здесь, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы в Народный Хурал (высший орган законодательной власти региона), а также голосование за депутатов и глав муниципальных представительных органов власти. Всего в Бурятии, по данным на 1 июля 2021 года, 702 485 избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750437103.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750436918.html

https://ria.ru/20210917/tsentr-1750435496.html

https://ria.ru/20210917/agitatsiya-1750433364.html

забайкальский край

белогорск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, забайкальский край, белогорск, амурская область, госдума рф