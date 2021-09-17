https://ria.ru/20210917/gaz-1750596308.html

С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО

С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО - РИА Новости, 17.09.2021

С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО

В Московской области строительство газопроводов проводят и по губернаторской, и по президентской программам. В рамках первой программы за последние 8,5 месяца... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:47

2021-09-17T18:47

2021-09-17T18:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750595737_0:104:3072:1831_1920x0_80_0_0_101e683dc4712ef6451934a553cf61dd.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Московской области строительство газопроводов проводят и по губернаторской, и по президентской программам. В рамках первой программы за последние 8,5 месяца топливом обеспечили уже 20 населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал "360".Газ провели в деревни Горетово, Овечкино, Пасильево, поселок Клюквенный и многие другие. Работу проводили сотрудники "Мособлгаза"."Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт и жители не попали в президентскую программу „Социальная газификация“, то эти домохозяйства без привлечения средств людей будут газифицированы в рамках программы, принятой по поручению губернатора Андрея Воробьева", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.Протяженность труб составила более 90 километров. Благодаря новым сетям газоснабжение получат четыре тысячи жителей региона. Об этом рассказал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.Все работы проводятся в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года".Список объектов, которые включены в губернаторскую программу в этом году, есть на сайте "Мособлгаза".Для того чтобы внести населенный пункт в программу, нужно подать заявку в минэнергетики Московской области.

https://ria.ru/20210915/gazifikatsiya-1750142097.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз