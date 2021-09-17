https://ria.ru/20210917/gaz-1750596308.html
С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО
С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО - РИА Новости, 17.09.2021
С начала года газ по губернаторской программе провели в 20 поселков МО
В Московской области строительство газопроводов проводят и по губернаторской, и по президентской программам. В рамках первой программы за последние 8,5 месяца... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:47
2021-09-17T18:47
2021-09-17T18:47
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Московской области строительство газопроводов проводят и по губернаторской, и по президентской программам. В рамках первой программы за последние 8,5 месяца топливом обеспечили уже 20 населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал "360".Газ провели в деревни Горетово, Овечкино, Пасильево, поселок Клюквенный и многие другие. Работу проводили сотрудники "Мособлгаза"."Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт и жители не попали в президентскую программу „Социальная газификация“, то эти домохозяйства без привлечения средств людей будут газифицированы в рамках программы, принятой по поручению губернатора Андрея Воробьева", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.Протяженность труб составила более 90 километров. Благодаря новым сетям газоснабжение получат четыре тысячи жителей региона. Об этом рассказал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.Все работы проводятся в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года".Список объектов, которые включены в губернаторскую программу в этом году, есть на сайте "Мособлгаза".Для того чтобы внести населенный пункт в программу, нужно подать заявку в минэнергетики Московской области.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В Московской области строительство газопроводов проводят и по губернаторской, и по президентской программам. В рамках первой программы за последние 8,5 месяца топливом обеспечили уже 20 населенных пунктов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Газ провели в деревни Горетово, Овечкино, Пасильево, поселок Клюквенный и многие другие. Работу проводили сотрудники "Мособлгаза".
"Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт и жители не попали в президентскую программу „Социальная газификация“, то эти домохозяйства без привлечения средств людей будут газифицированы в рамках программы, принятой по поручению губернатора Андрея Воробьева", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Протяженность труб составила более 90 километров. Благодаря новым сетям газоснабжение получат четыре тысячи жителей региона. Об этом рассказал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
Все работы проводятся в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года".
"Всего к концу года мы газифицируем 50 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек. Основной период их сдачи – четвертый квартал", – уточнил Баранов.
Список объектов, которые включены в губернаторскую программу в этом году, есть на сайте "Мособлгаза".
Для того чтобы внести населенный пункт в программу, нужно подать заявку в минэнергетики Московской области.