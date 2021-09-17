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Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов - РИА Новости, 17.09.2021
Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
Власти Фарерских островов решили пересмотреть правила охоты на атлантических белобоких дельфинов после резкой критики, вызванной убийством около 1,5 тысячи... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:58
2021-09-17T13:58
в мире
фарерские острова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Фарерских островов решили пересмотреть правила охоты на атлантических белобоких дельфинов после резкой критики, вызванной убийством около 1,5 тысячи дельфинов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице правительства региона.Ранее сообщалось, что 12 сентября в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу. Руководство Фарерской ассоциации китобойного промысла было шокировано убийством дельфинов и заявило, что необходимо вынести эту проблему на политический уровень."Мы очень серьезно относимся к этому вопросу... Мы пристально изучим вопрос охоты на дельфинов и то, какую роль она должна играть в фарерском обществе. Правительство решило начать пересмотр правил, касающихся отлова атлантических белобоких дельфинов", - приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра Фарерских островов Бардура а Стейга Нильсена.Из заявления правительства следует, что инцидент с убийством дельфинов поднял ряд важных вопросов, в том числе о количестве дельфинов, которое разрешается отловить за один раз, и о методах охоты на них.Рыбный промысел является традиционной частью хозяйства на Фарерских островах и восходит к эпохе викингов. В основном жители Фарер ловят китов, однако дельфины также являются важной частью промысла. В 2020 году на Фарерах поймали 576 горбатых китов и 35 дельфинов.
https://ria.ru/20210914/delfiny-1750056059.html
https://ria.ru/20200219/1564942590.html
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60
в мире, фарерские острова
13:58 17.09.2021
 
Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов

Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов после убийства более 1500 особей

© CC BY 2.0 / Kimb0leneСамка дельфина с детенышем
Самка дельфина с детенышем
© CC BY 2.0 / Kimb0lene
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Фарерских островов решили пересмотреть правила охоты на атлантических белобоких дельфинов после резкой критики, вызванной убийством около 1,5 тысячи дельфинов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице правительства региона.
Ранее сообщалось, что 12 сентября в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу. Руководство Фарерской ассоциации китобойного промысла было шокировано убийством дельфинов и заявило, что необходимо вынести эту проблему на политический уровень.
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"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу... Мы пристально изучим вопрос охоты на дельфинов и то, какую роль она должна играть в фарерском обществе. Правительство решило начать пересмотр правил, касающихся отлова атлантических белобоких дельфинов", - приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра Фарерских островов Бардура а Стейга Нильсена.
Из заявления правительства следует, что инцидент с убийством дельфинов поднял ряд важных вопросов, в том числе о количестве дельфинов, которое разрешается отловить за один раз, и о методах охоты на них.
Рыбный промысел является традиционной частью хозяйства на Фарерских островах и восходит к эпохе викингов. В основном жители Фарер ловят китов, однако дельфины также являются важной частью промысла. В 2020 году на Фарерах поймали 576 горбатых китов и 35 дельфинов.
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