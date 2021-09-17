https://ria.ru/20210917/energoperekhod-1750471077.html

Набиуллина объяснила, почему банкам выгоден энергопереход экономики

Набиуллина объяснила, почему банкам выгоден энергопереход экономики - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина объяснила, почему банкам выгоден энергопереход экономики

Энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:34

2021-09-17T10:34

2021-09-17T10:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции банков и бизнеса, однако такая трансформация может стать новой точкой роста для банковской системы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."С учетом высокой углеродоемкости российской экономики это (энергопереход - ред.) сверхамбициозная задача, и уже понятно, что для ее решения потребуется большая системная работа с участием правительства, а также активная и ответственная позиция банков и бизнеса. Фокус усилий сейчас должен быть направлен на трансформацию "коричневых" компаний в "зеленые", - сказала она, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".При этом председатель Банка России отметила, что в первую очередь здесь нужно убедить сами компании перестраиваться - тут сложность в том, что они должны увеличить затраты на модернизацию уже сейчас, а позитивный эффект проявится с задержкой, когда ESG-риски в полной мере реализуются. При этом с учетом ограниченных ресурсов у самих компаний также стоит вопрос о том, где взять необходимое финансирование."Банки могут быть проводниками кредитных средств, но им важно, чтобы соблюдался баланс доходности и рисков. Если мы совместно найдем правильную формулу взаимодействия, то это не только позволит решить задачу энергоперехода, но в результате может возникнуть новая точка роста для банков и экономики в целом", - заключила Набиуллина.Ранее в пятницу глава ЦБ сообщила, что Банк России изучает вопрос учета климатических рисков и стратегий компаний в регулировании для стимулирования кредитования зелёных и переходных проектов, но так, чтобы не сформировать "пузыря" на рынке зеленого финансирования.

https://ria.ru/20210914/sgoranie-1749934597.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия