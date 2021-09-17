https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html

В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2021

В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков вблизи... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:46

2021-09-17T11:46

2021-09-17T11:46

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков вблизи участка разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое мобильная группа РЭБ (украинских силовиков – ред.) осуществляла подавление сигналов канала управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику силовиков в этом районе. Он уточнил, что этот факт подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 16 сентября."Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html

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луганская народная республика

донбасс

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр