https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html
В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 17.09.2021
В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков вблизи... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:46
2021-09-17T11:46
2021-09-17T11:46
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков вблизи участка разведения сил и средств в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое мобильная группа РЭБ (украинских силовиков – ред.) осуществляла подавление сигналов канала управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику силовиков в этом районе. Он уточнил, что этот факт подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 16 сентября."Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы ведомства.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что выявили комплекс РЭБ украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция ЛНР выявила комплекс РЭБ украинских силовиков у участка разведения сил