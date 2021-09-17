Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/donbass-1750457523.html
Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму
Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму
Участие жителей самопровозглашенной Луганской народной республики способствует интеграционным процессам между Российской Федерацией и республиками Донбасса,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:31
2021-09-17T09:31
выборы в государственную думу
в мире
оон
госдума рф
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_c12dbf7cf367c74b1f31f73cf164dda5.jpg
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Участие жителей самопровозглашенной Луганской народной республики способствует интеграционным процессам между Российской Федерацией и республиками Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Сегодня для нас очень важный, ответственный и знаковый день... В этом голосовании жители нашей республики принимают участие впервые… Уверен, что подобное мероприятие способствует укреплению интеграционных процессов между Россией и Донбассом", - заявил в&nbsp; видеообращении к жителям ЛНР глава республики.Пасечник уточнил, что принимая решение предоставить право проголосовать на выборах в Госдуму, власти России, в первую очередь, предоставили жителям республик Донбасса возможность "почувствовать себя частью России", а также "принять участие непосредственно во внутриполитической жизни братского государства".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html
https://ria.ru/20210908/pushilin-1749182323.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b802150dd45b0f5d1e65cc96a988f064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, россия
09:31 17.09.2021
 
Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму

Глава ЛНР Пасечник: участие жителей Донбасса в выборах способствует интеграции с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Участие жителей самопровозглашенной Луганской народной республики способствует интеграционным процессам между Российской Федерацией и республиками Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Жители Луганска едут в России проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
07:45Выборы в Государственную думу
Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах
"Сегодня для нас очень важный, ответственный и знаковый день... В этом голосовании жители нашей республики принимают участие впервые… Уверен, что подобное мероприятие способствует укреплению интеграционных процессов между Россией и Донбассом", - заявил в  видеообращении к жителям ЛНР глава республики.
Пасечник уточнил, что принимая решение предоставить право проголосовать на выборах в Госдуму, власти России, в первую очередь, предоставили жителям республик Донбасса возможность "почувствовать себя частью России", а также "принять участие непосредственно во внутриполитической жизни братского государства".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:08Выборы в Государственную думу
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин
 
Выборы в Государственную думуВ миреООНГосдума РФЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
13:35Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
13:32Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
13:31В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
13:31Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:31Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки
Лента новостейМолния