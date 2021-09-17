Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму
Глава ЛНР Пасечник: участие жителей Донбасса в выборах способствует интеграции с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Участие жителей самопровозглашенной Луганской народной республики способствует интеграционным процессам между Российской Федерацией и республиками Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
"Сегодня для нас очень важный, ответственный и знаковый день... В этом голосовании жители нашей республики принимают участие впервые… Уверен, что подобное мероприятие способствует укреплению интеграционных процессов между Россией и Донбассом", - заявил в видеообращении к жителям ЛНР глава республики.
Пасечник уточнил, что принимая решение предоставить право проголосовать на выборах в Госдуму, власти России, в первую очередь, предоставили жителям республик Донбасса возможность "почувствовать себя частью России", а также "принять участие непосредственно во внутриполитической жизни братского государства".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.