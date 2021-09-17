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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 17.09.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в пятницу выпустили по окраинам Донецка 20 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:25
2021-09-17T09:25
в мире
оон
минск
октябрьский
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по окраинам Донецка 20 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.50 (совпадет с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты Октябрьская (окраины Донецка - ред.). Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/dnr-1750236335.html
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минск
октябрьский
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в мире, оон, минск, октябрьский, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
09:25 17.09.2021
 
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР: украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 20 мин

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по окраинам Донецка 20 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 6.50 (совпадет с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты Октябрьская (окраины Донецка - ред.). Выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
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В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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