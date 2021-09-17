https://ria.ru/20210917/armeniya-1750455343.html
Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев
Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 17.09.2021
Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев
Армения обновила ряд условий, которые обязательны для въезда в страну путешественников из других стран, включая Россию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:40
2021-09-17T09:40
2021-09-17T09:40
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Армения обновила ряд условий, которые обязательны для въезда в страну путешественников из других стран, включая Россию, сообщает АТОР.Одно из важнейших новшеств — детям до семи лет справки и тесты не нужны, хотя ранее такие правила действовали для прибывших возрастом до года.Все остальные гости, как и ранее, должны предъявить один из двух документов: либо сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, либо документ о полной вакцинации против COVID-19. Для справки: Армения признала российские препараты.Прошедшим иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" не нужно предъявлять результаты теста, если укол был сделан за 28 дней или ранее до момента пересечения границы. Для двухкомпонентных вакцин этот срок составляет 14 дней с момента введения второй дозы.Правда, если ранее россияне могли предоставить как печатную, так и электронную (с QR-кодом) версию сертификатов и справок, то теперь постановлением правительства Армении для них установлен только один способ. И сертификаты, и справки о прохождении теста нужно загрузить в специальное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".Гости, въезжающие в страну без подтвержденного ковидного статуса, должны будут сдать ПЦР-анализ в аэропорту и до его получения отправиться на самоизоляцию.
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750312906.html
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
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вакцинация, армения, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Армения обновила ряд условий, которые обязательны для въезда в страну путешественников из других стран, включая Россию, сообщает
АТОР.
Одно из важнейших новшеств — детям до семи лет справки и тесты не нужны, хотя ранее такие правила действовали для прибывших возрастом до года.
Все остальные гости, как и ранее, должны предъявить один из двух документов: либо сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, либо документ о полной вакцинации против COVID-19. Для справки: Армения признала российские препараты.
Прошедшим иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" не нужно предъявлять результаты теста, если укол был сделан за 28 дней или ранее до момента пересечения границы. Для двухкомпонентных вакцин этот срок составляет 14 дней с момента введения второй дозы.
Правда, если ранее россияне могли предоставить как печатную, так и электронную (с QR-кодом) версию сертификатов и справок, то теперь постановлением правительства Армении для них установлен только один способ. И сертификаты, и справки о прохождении теста нужно загрузить в специальное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
Гости, въезжающие в страну без подтвержденного ковидного статуса, должны будут сдать ПЦР-анализ в аэропорту и до его получения отправиться на самоизоляцию.