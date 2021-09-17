https://ria.ru/20210917/armeniya-1750455343.html

Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев

Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев - РИА Новости, 17.09.2021

Власти Армении изменили правила въезда для иностранцев

Армения обновила ряд условий, которые обязательны для въезда в страну путешественников из других стран, включая Россию, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:40

2021-09-17T09:40

2021-09-17T09:40

туризм

вакцинация

армения

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599895789_0:331:3052:2048_1920x0_80_0_0_39355ae8bf465bbc0a2c0b743665ba7a.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Армения обновила ряд условий, которые обязательны для въезда в страну путешественников из других стран, включая Россию, сообщает АТОР.Одно из важнейших новшеств — детям до семи лет справки и тесты не нужны, хотя ранее такие правила действовали для прибывших возрастом до года.Все остальные гости, как и ранее, должны предъявить один из двух документов: либо сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, либо документ о полной вакцинации против COVID-19. Для справки: Армения признала российские препараты.Прошедшим иммунизацию препаратом "Спутник Лайт" не нужно предъявлять результаты теста, если укол был сделан за 28 дней или ранее до момента пересечения границы. Для двухкомпонентных вакцин этот срок составляет 14 дней с момента введения второй дозы.Правда, если ранее россияне могли предоставить как печатную, так и электронную (с QR-кодом) версию сертификатов и справок, то теперь постановлением правительства Армении для них установлен только один способ. И сертификаты, и справки о прохождении теста нужно загрузить в специальное мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".Гости, въезжающие в страну без подтвержденного ковидного статуса, должны будут сдать ПЦР-анализ в аэропорту и до его получения отправиться на самоизоляцию.

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750312906.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, армения, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19