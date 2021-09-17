https://ria.ru/20210917/aksenov-1750459946.html

Глава Крыма проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Крыма проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Крыма проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы сразу после открытия участков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:43

2021-09-17T09:43

2021-09-17T10:35

выборы в государственную думу

политика

симферополь

единая россия

госдума рф

яблоко

сергей аксенов (политик)

коммунисты россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы сразу после открытия участков, передает корреспондент РИА Новости.Аксенов проголосовал на участке №238 в Симферополе, расположенном в школе №9."Всем необходимо сделать выбор. Государственная Дума - очень важный инструмент в жизни нашей страны. Политической, законодательной. Призываю всех крымчан проголосовать", - сказал глава Крыма журналистам после голосования.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму России (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. К выборам в Крыму изготовлено 1 487 900 бюллетеней для выборов по федеральному округу и аналогично по трем одномандатным округам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750451110.html

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Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах сразу после открытия участков Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах сразу после открытия участков 2021-09-17T09:43 true PT0M17S

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политика, симферополь, единая россия, госдума рф, яблоко, сергей аксенов (политик), коммунисты россии, россия