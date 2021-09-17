https://ria.ru/20210917/afganistan-1750551083.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии - РИА Новости, 17.09.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:38
2021-09-17T15:38
2021-09-17T15:48
в мире
финляндия
афганистан
европа
владимир путин
арктика
саули ниинисте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен — РИА Новости. Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента."Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС", - говорится в сообщении.Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
https://ria.ru/20210914/vizy-1749996013.html
финляндия
афганистан
европа
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, афганистан, европа, владимир путин, арктика, саули ниинисте, россия
15:38 17.09.2021 (обновлено: 15:48 17.09.2021)
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Путин и президент Финляндии Ниинисте обсудили по телефону Арктику и Афганистан