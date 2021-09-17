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Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии - РИА Новости, 17.09.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:38
2021-09-17T15:48
в мире
финляндия
афганистан
европа
владимир путин
арктика
саули ниинисте
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен — РИА Новости. Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента."Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС", - говорится в сообщении.Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
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в мире, финляндия, афганистан, европа, владимир путин, арктика, саули ниинисте, россия
15:38 17.09.2021 (обновлено: 15:48 17.09.2021)
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Путин и президент Финляндии Ниинисте обсудили по телефону Арктику и Афганистан

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен — РИА Новости. Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента.
"Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС", - говорится в сообщении.
Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Финляндия начнет выдачу туристических виз в России с 1 октября
 
В миреФинляндияАфганистанЕвропаВладимир ПутинАрктикаСаули НиинистеРоссия
 
 
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