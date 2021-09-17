https://ria.ru/20210917/afganistan-1750551083.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии - РИА Новости, 17.09.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:38

2021-09-17T15:38

2021-09-17T15:48

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен — РИА Новости. Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в пятницу в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента."Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС", - говорится в сообщении.Президенты также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.

https://ria.ru/20210914/vizy-1749996013.html

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в мире, финляндия, афганистан, европа, владимир путин, арктика, саули ниинисте, россия