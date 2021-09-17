https://ria.ru/20210917/afganistan-1750528824.html

Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане

Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане - РИА Новости, 17.09.2021

Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:04

2021-09-17T14:04

2021-09-17T14:16

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп, говорится в принятой по итогам саммита ШОС Душанбинской декларации 20-летия организации."Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества", - подчеркивается в документе."Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в документе.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750513883.html

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в мире, афганистан, кабул (город), оон, талибан, шос, россия, мохаммад хасан ахунд