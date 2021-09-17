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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750523209.html
Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021
Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании ШОС и ОДКБ заявил о необходимости проведения работы с США и другими странами для поэтапной разморозки... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:39
2021-09-17T13:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
владимир путин
всемирный банк
одкб
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании ШОС и ОДКБ заявил о необходимости проведения работы с США и другими странами для поэтапной разморозки средств Афганистана."Имеет смысл провести работу с США, с другими западными странами о поэтапной разморозке резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал Путин.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750513883.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, всемирный банк, одкб, россия, мохаммад хасан ахунд
13:39 17.09.2021
 
Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана

Путин заявил о необходимости работы с США для поэтапной разморозки средств Афганистана

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании ШОС и ОДКБ заявил о необходимости проведения работы с США и другими странами для поэтапной разморозки средств Афганистана.
"Имеет смысл провести работу с США, с другими западными странами о поэтапной разморозке резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
13:11Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал сотрудничать с временным правительством Афганистана
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:46Захват власти в Афганистане талибами
Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанВладимир ПутинВсемирный банкОДКБРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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