https://ria.ru/20210917/afganistan-1750523209.html

Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана

Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021

Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана

Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании ШОС и ОДКБ заявил о необходимости проведения работы с США и другими странами для поэтапной разморозки... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:39

2021-09-17T13:39

2021-09-17T13:39

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании ШОС и ОДКБ заявил о необходимости проведения работы с США и другими странами для поэтапной разморозки средств Афганистана."Имеет смысл провести работу с США, с другими западными странами о поэтапной разморозке резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда", - сказал Путин.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750513883.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, всемирный банк, одкб, россия, мохаммад хасан ахунд