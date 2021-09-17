https://ria.ru/20210917/afganistan-1750474095.html

Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством - РИА Новости, 17.09.2021

Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

2021-09-17T12:02

захват власти в афганистане талибами

сша

афганистан

владимир путин

шос

нато

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства оттуда США, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин."Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - добавил Путин.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний, также заявил Путин."Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал он.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html

сша

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Путин о необходимости афганских властей выполнять обещания Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний, заявил Путин. 2021-09-17T10:46 true PT0M39S

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сша, афганистан, владимир путин, шос, нато, россия