Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750474095.html
Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством
Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством - РИА Новости, 17.09.2021
Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:46
2021-09-17T12:02
захват власти в афганистане талибами
сша
афганистан
владимир путин
шос
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750262524_160:0:3166:1691_1920x0_80_0_0_2d62787dd61f07023d1f2a9d3aff3b17.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства оттуда США, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин."Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - добавил Путин.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний, также заявил Путин."Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал он.
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин о необходимости афганских властей выполнять обещания
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний, заявил Путин.
2021-09-17T10:46
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750262524_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_43a417e00cf885fce0889ee00037524c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, афганистан, владимир путин, шос, нато, россия
10:46 17.09.2021 (обновлено: 12:02 17.09.2021)
 
Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

Президент Путин сравнил поспешный вывод войск США из Афганистана с бегством

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны проводить общую согласованную линию с учетом рисков после обострения ситуации в Афганистане и бегства оттуда США, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода – ну если не сказать бегства - из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - сказал Путин на заседании глав стран ШОС.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:40Захват власти в Афганистане талибами
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
"Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - добавил Путин.
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны стимулировать афганские власти к выполнению ими обещаний, также заявил Путин.
"Действительно, смена власти произошла практически бескровно, и это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - сказал он.
 
Захват власти в Афганистане талибамиСШААфганистанВладимир ПутинШОСНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
13:35Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
13:32Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
13:31В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
13:31Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:31Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки
13:28Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах
Лента новостейМолния