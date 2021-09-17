https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:40
2021-09-17T09:40
2021-09-17T10:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
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антониу гутерреш
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона.Он напомнил, что ООН выступила с экстренным призывом к сбору 606 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где в середине августа власть захватили талибы (движение "Талибан"*)."В данный момент необходимо избежать катастрофической гуманитарной ситуации в стране. И в то же время мы призываем к необходимости - конечно, есть ряд санкций, мер, которые зависят от стран-членов - но абсолютно необходимо создать механизмы для вливания наличности в афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, коллапс экономики "может принести огромные страдания афганскому народу и спровоцировать массовый отток, что, конечно, станет дестабилизирующим фактором для стран региона"."Эти аспекты обсуждались на нашей конференции в Женеве. И хорошо, что руководство "Талибана"* похвалило наши усилия", - указал генсек. По его словам, ООН должна взаимодействовать с талибами и играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент, а также мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, оон, талибан, женева (город), афганистан, антониу гутерреш
09:40 17.09.2021 (обновлено: 10:05 17.09.2021)
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана