https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html

Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана

Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021

Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:40

2021-09-17T09:40

2021-09-17T10:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

женева (город)

афганистан

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748706156_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_0d99654922b55a74896d287c429c77a4.jpg

ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона.Он напомнил, что ООН выступила с экстренным призывом к сбору 606 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где в середине августа власть захватили талибы (движение "Талибан"*)."В данный момент необходимо избежать катастрофической гуманитарной ситуации в стране. И в то же время мы призываем к необходимости - конечно, есть ряд санкций, мер, которые зависят от стран-членов - но абсолютно необходимо создать механизмы для вливания наличности в афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, коллапс экономики "может принести огромные страдания афганскому народу и спровоцировать массовый отток, что, конечно, станет дестабилизирующим фактором для стран региона"."Эти аспекты обсуждались на нашей конференции в Женеве. И хорошо, что руководство "Талибана"* похвалило наши усилия", - указал генсек. По его словам, ООН должна взаимодействовать с талибами и играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент, а также мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750448030.html

https://ria.ru/20210916/afganistan-1750383574.html

женева (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, женева (город), афганистан, антониу гутерреш