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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана - РИА Новости, 17.09.2021
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:40
2021-09-17T10:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
женева (город)
афганистан
антониу гутерреш
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона.Он напомнил, что ООН выступила с экстренным призывом к сбору 606 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где в середине августа власть захватили талибы (движение "Талибан"*)."В данный момент необходимо избежать катастрофической гуманитарной ситуации в стране. И в то же время мы призываем к необходимости - конечно, есть ряд санкций, мер, которые зависят от стран-членов - но абсолютно необходимо создать механизмы для вливания наличности в афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, коллапс экономики "может принести огромные страдания афганскому народу и спровоцировать массовый отток, что, конечно, станет дестабилизирующим фактором для стран региона"."Эти аспекты обсуждались на нашей конференции в Женеве. И хорошо, что руководство "Талибана"* похвалило наши усилия", - указал генсек. По его словам, ООН должна взаимодействовать с талибами и играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент, а также мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750448030.html
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в мире, оон, талибан, женева (город), афганистан, антониу гутерреш
09:40 17.09.2021 (обновлено: 10:05 17.09.2021)
 
Генсек ООН призвал не допустить коллапса экономики Афганистана

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить коллапса экономики Афганистана, это может привести к дестабилизации региона.
Он напомнил, что ООН выступила с экстренным призывом к сбору 606 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, где в середине августа власть захватили талибы (движение "Талибан"*).
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:13Захват власти в Афганистане талибами
На неделе высокого уровня сессии ГА ООН пройдет встреча по Афганистану
"В данный момент необходимо избежать катастрофической гуманитарной ситуации в стране. И в то же время мы призываем к необходимости - конечно, есть ряд санкций, мер, которые зависят от стран-членов - но абсолютно необходимо создать механизмы для вливания наличности в афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
По его словам, коллапс экономики "может принести огромные страдания афганскому народу и спровоцировать массовый отток, что, конечно, станет дестабилизирующим фактором для стран региона".
"Эти аспекты обсуждались на нашей конференции в Женеве. И хорошо, что руководство "Талибана"* похвалило наши усилия", - указал генсек. По его словам, ООН должна взаимодействовать с талибами и играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент, а также мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 17:41Захват власти в Афганистане талибами
МВФ приостановил взаимодействие с Афганистаном
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанЖенева (город)АфганистанАнтониу Гутерреш
 
 
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