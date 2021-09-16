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У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла

У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла - РИА Новости, 16.09.2021

У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски на северо-востоке США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T22:13

2021-09-16T22:13

2021-09-16T22:18

в мире

землетрясение

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аляска

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски на северо-востоке США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.51 понедельника по времени UTC (20.51 мск).Эпицентр располагался в 787 километрах к северо-востоку от города Анкоридж с населением в 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210916/konets-1750406186.html

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в мире, землетрясение, сша, аляска