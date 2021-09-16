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У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла
У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла - РИА Новости, 16.09.2021
У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски на северо-востоке США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T22:13
2021-09-16T22:18
в мире
землетрясение
сша
аляска
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски на северо-востоке США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.51 понедельника по времени UTC (20.51 мск).Эпицентр располагался в 787 километрах к северо-востоку от города Анкоридж с населением в 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, сша, аляска
22:13 16.09.2021 (обновлено: 22:18 16.09.2021)
 
У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла

Геологическая служба США: у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC0 / McStyles /
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Аляски на северо-востоке США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.51 понедельника по времени UTC (20.51 мск).
Эпицентр располагался в 787 километрах к северо-востоку от города Анкоридж с населением в 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В миреЗемлетрясениеСШААляска
 
 
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