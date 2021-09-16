https://ria.ru/20210916/zaklyuchennye-1750371681.html

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе - РИА Новости, 16.09.2021

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе

Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:59

2021-09-16T16:59

2021-09-16T17:20

происшествия

уфа

мелеуз

тюменская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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УФА, 16 сен – РИА Новости. Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии."Разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождения, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан, которые 15 сентября самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)", - говорится в релизе.Чирков до ареста проживал в Уфе, а Камардин - в городе Мелеузе.Это не первый случай побега заключенных в стране за последнюю неделю: до этого заключенный за некие особо тяжкие преступления сбежал из колонии-поселения в Омской области (он уже отбыл 14 лет и досиживал там последние два года), а в Тюменской области из аналогичного учреждения убежал мужчина, отбывавший остаток длительного срока за убийство с особой жестокостью.

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

уфа

мелеуз

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, мелеуз, тюменская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия