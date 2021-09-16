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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе - РИА Новости, 16.09.2021
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе
Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:59
2021-09-16T17:20
происшествия
уфа
мелеуз
тюменская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии."Разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождения, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан, которые 15 сентября самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)", - говорится в релизе.Чирков до ареста проживал в Уфе, а Камардин - в городе Мелеузе.Это не первый случай побега заключенных в стране за последнюю неделю: до этого заключенный за некие особо тяжкие преступления сбежал из колонии-поселения в Омской области (он уже отбыл 14 лет и досиживал там последние два года), а в Тюменской области из аналогичного учреждения убежал мужчина, отбывавший остаток длительного срока за убийство с особой жестокостью.
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уфа
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происшествия, уфа, мелеуз, тюменская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
16:59 16.09.2021 (обновлено: 17:20 16.09.2021)
 
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе

ФСИН по Республике Башкортостан: два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 16 сен – РИА Новости. Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии.
"Разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождения, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан, которые 15 сентября самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)", - говорится в релизе.
Чирков до ареста проживал в Уфе, а Камардин - в городе Мелеузе.
Это не первый случай побега заключенных в стране за последнюю неделю: до этого заключенный за некие особо тяжкие преступления сбежал из колонии-поселения в Омской области (он уже отбыл 14 лет и досиживал там последние два года), а в Тюменской области из аналогичного учреждения убежал мужчина, отбывавший остаток длительного срока за убийство с особой жестокостью.
Первые кадры Мавриди после задержания - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:32
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
 
ПроисшествияУфаМелеузТюменская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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