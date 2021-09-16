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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе - РИА Новости, 16.09.2021
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе
Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:59
2021-09-16T16:59
2021-09-16T17:20
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает в четверг управление ФСИН по Башкирии."Разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождения, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан, которые 15 сентября самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)", - говорится в релизе.Чирков до ареста проживал в Уфе, а Камардин - в городе Мелеузе.Это не первый случай побега заключенных в стране за последнюю неделю: до этого заключенный за некие особо тяжкие преступления сбежал из колонии-поселения в Омской области (он уже отбыл 14 лет и досиживал там последние два года), а в Тюменской области из аналогичного учреждения убежал мужчина, отбывавший остаток длительного срока за убийство с особой жестокостью.
https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html
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происшествия, уфа, мелеуз, тюменская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
16:59 16.09.2021 (обновлено: 17:20 16.09.2021)
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Уфе
ФСИН по Республике Башкортостан: два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе