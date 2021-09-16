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В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина
В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:50
2021-09-16T11:50
2021-09-16T11:50
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасностьРанее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента.Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме, несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Песков: заболевшие COVID-19 в окружении Путина обеспечивает его работу и быт