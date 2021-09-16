https://ria.ru/20210916/zabolevshie-1750296334.html

В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина

В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина - РИА Новости, 16.09.2021

В Кремле рассказали о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:50

2021-09-16T11:50

2021-09-16T11:50

владимир путин

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасностьРанее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил своё решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек."Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента.Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме, несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742239924.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии