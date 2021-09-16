https://ria.ru/20210916/wildberries-1750364169.html

Самарский губернатор подписал соглашение о строительстве хаба Wildberries

Самарский губернатор подписал соглашение о строительстве хаба Wildberries - РИА Новости, 16.09.2021

Самарский губернатор подписал соглашение о строительстве хаба Wildberries

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве логистического центра в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:33

2021-09-16T16:33

2021-09-16T16:33

экономика

самарская область

дмитрий азаров

wildberries

татьяна бакальчук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155118/64/1551186486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ece5d533fdbc42f410b99265111bfe0.jpg

САМАРА, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве логистического центра в регионе, сообщила пресс-служба облправительства."Строительство нового логистического центра крупнейшего онлайн-ритейлера России начнется в Самарской области уже 2022 году. Соглашение о возведении хаба в четверг, 16 сентября, подписали губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инвестиции Wildberries в строительство логистического центра составят порядка 8 миллиардов рублей, площадь хаба - 100 тысяч квадратных метров, будет создано около 5 тысяч рабочих мест. На площадке в Самарской области будет осуществляться приемка, сортировка и хранение товаров. Открытие логистического центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов."Я очень рад тому, что сегодня мы зафиксировали в соглашении те договоренности, которые были достигнуты с компанией Wildberries на Петербургском международном экономическом форуме. Со стороны правительства Самарской области мы обеспечим все необходимые меры поддержки для того, чтобы проект состоялся, потому что он крайне важен для нас, для жителей региона. Рассчитываем, что проект будет полностью реализован в течение 2022-2023 года и наберет проектную мощность", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что руководству онлайн-ритейлера поступал ряд предложений по строительству хаба от регионов, однако решение было принято в пользу Самарской области, которая предложила несколько вариантов размещения логистического центра. После этого был выбран подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в одном из индустриальных парков региона."Предприниматели Самарской области активно развивают продажи в онлайн-сегменте. В настоящий момент свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тысячи предпринимателей из региона, это в три раза больше, чем годом ранее. Их обороты за восемь месяцев 2021 года выросли на 231% до 2,4 миллиарда рублей. Открытие нового хаба позволит ускорить развитие интернет-продаж в регионе", – приводятся в релизе слова Бакальчук.Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 миллиона заказов. Пять лет подряд Wildberries является крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж.

https://ria.ru/20210914/zavod-1750014089.html

https://ria.ru/20210913/vetroelektrostantsiya-1749897598.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, самарская область, дмитрий азаров, wildberries, татьяна бакальчук, россия