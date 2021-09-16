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МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами

МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами - РИА Новости, 16.09.2021

МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами

Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:03

2021-09-16T15:03

2021-09-16T15:11

сша

россия

выборы в государственную думу

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы в государственную думу

мария захарова

джон салливан

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с обвинениями в свой адрес, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, мария захарова, джон салливан