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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750342505.html
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами - РИА Новости, 16.09.2021
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами
Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:03
2021-09-16T15:11
сша
россия
выборы в государственную думу
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы в государственную думу
мария захарова
джон салливан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с обвинениями в свой адрес, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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сша, россия, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы в государственную думу, мария захарова, джон салливан
15:03 16.09.2021 (обновлено: 15:11 16.09.2021)
 
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами

Захарова: Россия предоставила США данные по американскому вмешательству перед выборами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с обвинениями в свой адрес, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Самое интересное - мы предоставили им конкретные факты. Там не просто цитаты, не просто декларативные заявления, там есть данные, даты, IP-адреса и многое другое. Фразы о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, этими фразами они не отделаются. Это фактология, это фактура”, - сказала Захарова в передаче “Большая игра” на Первом канале.

Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуСШАРоссияГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Выборы в Государственную думуМария ЗахароваДжон Салливан
 
 
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