15:03 16.09.2021 (обновлено: 15:11 16.09.2021)
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами
Захарова: Россия предоставила США данные по американскому вмешательству перед выборами
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Россия предоставила США данные, даты и IP-адреса по американскому вмешательству перед российскими выборами, Вашингтону не отделаться фразами о несогласии с обвинениями в свой адрес, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Самое интересное - мы предоставили им конкретные факты. Там не просто цитаты, не просто декларативные заявления, там есть данные, даты, IP-адреса и многое другое. Фразы о том, что они не принимают эти обвинения или не согласны с ними, этими фразами они не отделаются. Это фактология, это фактура”, - сказала Захарова в передаче “Большая игра” на Первом канале.
Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.