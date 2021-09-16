В ЕР оценили готовность избирательных участков к выборам
Сенатор Карелин: избирательные участки полностью готовы к выборам
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Избирательные участки полностью готовы к выборам, нарушений санитарных норм не выявлено, сообщил руководитель федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", сенатор Александр Карелин по итогам мониторинга избирательных участков в рамках соглашения "За безопасные выборы" представителей штабов, наблюдателей и представителей некоммерческих организаций.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" направит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране, их обучение проходило несколько месяцев. Кроме того, партия также инициировала соглашение "За безопасные выборы", его подписали восемь политических партий, в их числе ЛДПР, "Родина", "Зеленые", "Новые люди", "Гражданская Платформа", "Партия Роста", "Зеленая альтернатива" и "Партия пенсионеров".
"Избирательные участки соблюдают требования санитарной безопасности: наличие масок, санитайзеров, дистанционной разметки, организована дистанционная термометрия, мебель расположена на расстоянии социальной дистанции. Мониторинг провели очень спокойно, организованно. Этому способствовали подробный инструктаж и учеба, которые провел Центризбирком. Мелкие нарушения, выявленные в ходе мониторинга, оперативно устранялись избирательными комиссиями. Мы готовы к тому, чтобы соблюсти все положения нашего соглашения о безопасных выборах", - подчеркнул Карелин, которого цитирует пресс-служба.
Уточняется, что наблюдатели от "Единой России" будут следить в том числе за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных Центральной избирательной комиссией.
"Для партии важно, чтобы выборы проходили честно и без угроз для здоровья людей", - сказал Карелин.