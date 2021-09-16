https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750381575.html

Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19

Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021

Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19

Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан "очень хороший запас вакцины", заявил губернатор Глеб Никитин в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:35

2021-09-16T17:35

2021-09-16T17:35

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

владимир путин

здоровье - общество

глеб никитин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан "очень хороший запас вакцины", заявил губернатор Глеб Никитин в четверг в ходе прямой линии.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Прямая линия Никитина состоялась 16 сентября, глава Нижегородской области в течение трех часов отвечал на вопросы жителей региона."Осень - это традиционное время подъема уровня заболеваемости. Дети идут в школы, люди возвращаются из отпусков. Вместе с тем коечный фонд в два раза меньше, чем был на пике пандемии. И, тем не менее, свободно около 25% коек. Есть хороший резерв. Все необходимые медикаменты в наличии. Рассчитываем, что пройдем этот период достойно", - заявил Никитин.Он отметил, что в Нижегородской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. В регион поступили 1 354 674 дозы вакцины. Для проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции в области развернуты 146 пунктов вакцинации, в том числе 29 мобильных.Как сообщается на сайте регионального минздрава, по данным на 16 сентября прививку от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области сделали 988 943 человека, двумя вакцинами привились 921 165 человек.С начала пандемии в Нижегородской области выявлены 162 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели 149 969 человек, 6 222 пациента скончались.

https://ria.ru/20210914/murashko-1750061300.html

https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748901225.html

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2021

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общество, нижегородская область, владимир путин, здоровье - общество, глеб никитин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии