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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750381575.html
Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19
Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19
Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан "очень хороший запас вакцины", заявил губернатор Глеб Никитин в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:35
2021-09-16T17:35
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
владимир путин
здоровье - общество
глеб никитин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан "очень хороший запас вакцины", заявил губернатор Глеб Никитин в четверг в ходе прямой линии.Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Прямая линия Никитина состоялась 16 сентября, глава Нижегородской области в течение трех часов отвечал на вопросы жителей региона."Осень - это традиционное время подъема уровня заболеваемости. Дети идут в школы, люди возвращаются из отпусков. Вместе с тем коечный фонд в два раза меньше, чем был на пике пандемии. И, тем не менее, свободно около 25% коек. Есть хороший резерв. Все необходимые медикаменты в наличии. Рассчитываем, что пройдем этот период достойно", - заявил Никитин.Он отметил, что в Нижегородской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. В регион поступили 1 354 674 дозы вакцины. Для проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции в области развернуты 146 пунктов вакцинации, в том числе 29 мобильных.Как сообщается на сайте регионального минздрава, по данным на 16 сентября прививку от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области сделали 988 943 человека, двумя вакцинами привились 921 165 человек.С начала пандемии в Нижегородской области выявлены 162 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели 149 969 человек, 6 222 пациента скончались.
https://ria.ru/20210914/murashko-1750061300.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, здоровье - общество, глеб никитин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:35 16.09.2021
 
Нижегородский губернатор заявил о запасе вакцины против COVID-19

Губернатор Никитин: в Нижегородской области создан хороший запас вакцины против COVID-19

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Система здравоохранения Нижегородской области готова к борьбе с коронавирусом, в регионе создан "очень хороший запас вакцины", заявил губернатор Глеб Никитин в четверг в ходе прямой линии.
Президент России Владимир Путин по итогам своей прямой линии 30 июня рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить прямое общение с жителями. Прямая линия Никитина состоялась 16 сентября, глава Нижегородской области в течение трех часов отвечал на вопросы жителей региона.
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"Осень - это традиционное время подъема уровня заболеваемости. Дети идут в школы, люди возвращаются из отпусков. Вместе с тем коечный фонд в два раза меньше, чем был на пике пандемии. И, тем не менее, свободно около 25% коек. Есть хороший резерв. Все необходимые медикаменты в наличии. Рассчитываем, что пройдем этот период достойно", - заявил Никитин.
Он отметил, что в Нижегородской области активно продолжается вакцинация от коронавируса. В регион поступили 1 354 674 дозы вакцины. Для проведения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции в области развернуты 146 пунктов вакцинации, в том числе 29 мобильных.
"В регионе очень хороший запас вакцины. Интерес к вакцинации есть. Сам дважды вакцинировался без каких-либо побочных эффектов. Не заболел", - сказал Никитин.
Как сообщается на сайте регионального минздрава, по данным на 16 сентября прививку от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области сделали 988 943 человека, двумя вакцинами привились 921 165 человек.
С начала пандемии в Нижегородской области выявлены 162 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели 149 969 человек, 6 222 пациента скончались.
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