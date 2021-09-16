https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750266146.html

Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт"

Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 16.09.2021

Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт"

Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:26

2021-09-16T09:26

2021-09-16T09:27

распространение коронавируса

в мире

южная корея

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный компонент для 10 миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" и рассчитывает вскоре начать её поставки на мировой рынок, сообщили РИА Новости в компании."Hankook Korus ("Хангук Корус", дочернее предприятие GL Rapha – ред.) на настоящий момент завершила производство активного компонента для 10 млн доз "Спутник Лайт" и ведёт подготовку для их последующей отгрузки. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить отгрузку, как только российская сторона завершит проверку сертификации (нашего завода – ред.) по стандартам GMP (надлежащей производственной практики – ред.)", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.По словам представителя GL Rapha, изначально упор делался на производстве "Спутник V", однако впоследствии компания по просьбе РФПИ переключилась на выпуск "Спутник Лайт". Производство однокомпонентной вакцины ведётся в дополнение к ранее согласованным объёмам по "Спутник V"."В апреле мы отправили в Россию для валидации партию "Спутник V", а в июне - "Спутник Лайт". В конце июля проверка со стороны НИЦЭМ им. Гамалеи была завершена. И после тщательной подготовки и тестирования с августа мы перешли на массовое производство, запустив биореакторы объёмом по одной тысяче литров, что позволило нам наработать уже 10 млн доз "Спутник Лайт", - рассказал Ким Ги Ён.В начале сентября южнокорейский производитель сообщал, что благодаря использованию более масштабных реакторов ему удалось выйти на производство 4 млн доз в неделю, что значительно превзошло ожидания технической команды РФПИ. В связи с этим компания рассчитывала по мере стабилизации массового производства увеличить производительность до 6 миллионов доз в неделю, а после поступления дополнительного оборудования и до 10 миллионов.

https://ria.ru/20210915/vaktsina-1750234117.html

южная корея

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в мире, южная корея, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"