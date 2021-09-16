Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vaktsina-1750266146.html
Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт"
Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 16.09.2021
Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт"
Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:26
2021-09-16T09:27
распространение коронавируса
в мире
южная корея
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_187849b53f440c3465ed0f12025f7e69.jpg
СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный компонент для 10 миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" и рассчитывает вскоре начать её поставки на мировой рынок, сообщили РИА Новости в компании."Hankook Korus ("Хангук Корус", дочернее предприятие GL Rapha – ред.) на настоящий момент завершила производство активного компонента для 10 млн доз "Спутник Лайт" и ведёт подготовку для их последующей отгрузки. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить отгрузку, как только российская сторона завершит проверку сертификации (нашего завода – ред.) по стандартам GMP (надлежащей производственной практики – ред.)", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.По словам представителя GL Rapha, изначально упор делался на производстве "Спутник V", однако впоследствии компания по просьбе РФПИ переключилась на выпуск "Спутник Лайт". Производство однокомпонентной вакцины ведётся в дополнение к ранее согласованным объёмам по "Спутник V"."В апреле мы отправили в Россию для валидации партию "Спутник V", а в июне - "Спутник Лайт". В конце июля проверка со стороны НИЦЭМ им. Гамалеи была завершена. И после тщательной подготовки и тестирования с августа мы перешли на массовое производство, запустив биореакторы объёмом по одной тысяче литров, что позволило нам наработать уже 10 млн доз "Спутник Лайт", - рассказал Ким Ги Ён.В начале сентября южнокорейский производитель сообщал, что благодаря использованию более масштабных реакторов ему удалось выйти на производство 4 млн доз в неделю, что значительно превзошло ожидания технической команды РФПИ. В связи с этим компания рассчитывала по мере стабилизации массового производства увеличить производительность до 6 миллионов доз в неделю, а после поступления дополнительного оборудования и до 10 миллионов.
https://ria.ru/20210915/vaktsina-1750234117.html
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8504c7ecf44ed58f3369ee5755941bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, южная корея, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
09:26 16.09.2021 (обновлено: 09:27 16.09.2021)
 
Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первую партию "Спутника Лайт"

Южнокорейская GL Rapha отправит на экспорт первые десять миллионов доз "Спутника Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 16 сен – РИА Новости. Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный компонент для 10 миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" и рассчитывает вскоре начать её поставки на мировой рынок, сообщили РИА Новости в компании.
"Hankook Korus ("Хангук Корус", дочернее предприятие GL Rapha – ред.) на настоящий момент завершила производство активного компонента для 10 млн доз "Спутник Лайт" и ведёт подготовку для их последующей отгрузки. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить отгрузку, как только российская сторона завершит проверку сертификации (нашего завода – ред.) по стандартам GMP (надлежащей производственной практики – ред.)", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 20:41Распространение коронавируса
Одобрение "Спутника V" в ВОЗ приостановили
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.
По словам представителя GL Rapha, изначально упор делался на производстве "Спутник V", однако впоследствии компания по просьбе РФПИ переключилась на выпуск "Спутник Лайт". Производство однокомпонентной вакцины ведётся в дополнение к ранее согласованным объёмам по "Спутник V".
"В апреле мы отправили в Россию для валидации партию "Спутник V", а в июне - "Спутник Лайт". В конце июля проверка со стороны НИЦЭМ им. Гамалеи была завершена. И после тщательной подготовки и тестирования с августа мы перешли на массовое производство, запустив биореакторы объёмом по одной тысяче литров, что позволило нам наработать уже 10 млн доз "Спутник Лайт", - рассказал Ким Ги Ён.
В начале сентября южнокорейский производитель сообщал, что благодаря использованию более масштабных реакторов ему удалось выйти на производство 4 млн доз в неделю, что значительно превзошло ожидания технической команды РФПИ. В связи с этим компания рассчитывала по мере стабилизации массового производства увеличить производительность до 6 миллионов доз в неделю, а после поступления дополнительного оборудования и до 10 миллионов.
 
Распространение коронавирусаВ миреЮжная КореяРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния