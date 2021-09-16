https://ria.ru/20210916/ukraina-1750326475.html

Арестович и глава партии "Нацкорпус" поссорились из-за слов о Донбассе

Арестович и глава партии "Нацкорпус" поссорились из-за слов о Донбассе - РИА Новости, 16.09.2021

Арестович и глава партии "Нацкорпус" поссорились из-за слов о Донбассе

Советник офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович и лидер партии "Национальный РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:43

2021-09-16T13:43

2021-09-16T13:43

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украина

оон

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россия

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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Советник офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович и лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий устроили перепалку в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24" из-за высказываний о военной операции в Донбассе.В 2017 году Арестович еще не занимал никаких постов и дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Во вторник данный отрывок из интервью начали распространять в соцсетях. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал офис президента "послать подальше" Арестовича за это высказывание."Послушайте, я понимаю, что это ваша работа, вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун. И ваша работа - троллить… Я назвал тебя клоуном по одной простой причине. Когда мы с тобой впервые увиделись, когда я уже давным-давно воевал, а ты ездил и рассказывал генералам и командирам батальонов дикие сказки. Я тебя с твоими сказками уже посылал в мариупольском аэропорту. Ты тогда был клоуном, ты им остаешься", - сказал Билецкий Арестовичу.В ответ Арестович назвал Билецкого лжецом. "Андрей говорит как брехун. Он осознанно врет стране, переходит на личности, что является признаком слабой позиции", - заявил Арестович.После чего разговор продолжился на повышенных тонах. Ведущий предпринимал несколько попыток остановить ругань, ему удалось сделать это спустя несколько минут.

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750319580.html

https://ria.ru/20210915/zatoskovala-1750205174.html

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в мире, украина, оон, арсен аваков, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей билецкий, россия, алексей арестович