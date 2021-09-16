https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750312906.html

Дипломаты объяснили, какие документы нужны туристам для поездок по Турции

Дипломаты объяснили, какие документы нужны туристам для поездок по Турции - РИА Новости, 16.09.2021

Дипломаты объяснили, какие документы нужны туристам для поездок по Турции

Россияне, привитые двумя дозами вакцин, одобренных ВОЗ или для экстренного использования в Турции, могут совершать поездки по стране на автобусе, самолете и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:40

2021-09-16T15:40

2021-09-16T15:40

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АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Россияне, привитые двумя дозами вакцин, одобренных ВОЗ или для экстренного использования в Турции, могут совершать поездки по стране на автобусе, самолете и поезде без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, сообщило посольство РФ в Анкаре.С 6 сентября предоставление такого анализа стало обязательным для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Такое же правило действует для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей."Для туристов, представивших при въезде в Турцию документы о вакцинации или перенесенном заболевании, не имеется препятствий для путешествий внутри страны на самолете, поезде или автобусе с указанными документами", — говорится в сообщении.Дипломаты объясняют, что россияне старше 12 лет при въезде в Турцию должны представить справку о вакцинации не менее, чем двумя компонентами препарата, одобренного ВОЗ, или для экстренного использования в Турции (для вакцины Johnson&Johnson — одна доза). При этом после последнего укола должно пройти не менее 14 дней. Также можно показать документ о перенесенном за шесть месяцев заболевании."В случае невозможности предъявления этих бумаг необходимо иметь отрицательный результат: либо ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, либо экспресс-теста на антиген, выполненного за последние 48 часов, — говорится в сообщении. — Туристы, въехавшие в Турцию с ними, могут предъявлять эти документы для поездок на общественном транспорте, если не прошло 72 часа (для теста ПЦР) и 48 часов (для экспресс-теста на антиген)".Следовательно, когда действие сертификата кончится, придется обновить его, иначе не удастся ездить на общественном транспорте внутри страны, сообщило посольство РФ в Анкаре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/turtsiya-1750325162.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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