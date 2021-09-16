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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html
В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его
В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его - РИА Новости, 16.09.2021
В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его
Японский турист Сеган Камеда, который уже 12 лет путешествует по миру на велосипеде, был ранен в восточной провинции Элязыг в районе Сивриче, сообщает Turizm... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:31
2021-09-16T03:31
туризм
япония
турция
новости - туризм
элязыг (провинция)
нападения
туристы
туризм
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Японский турист Сеган Камеда, который уже 12 лет путешествует по миру на велосипеде, был ранен в восточной провинции Элязыг в районе Сивриче, сообщает Turizm Ajansi.По словам 45-летнего туриста, когда он чистил зубы, на него напал неизвестный с ножом. "Я находился в саду, позавтракал. Вдруг какой-то мужчина рядом пристально начал смотреть на меня, — рассказал Сеган Камеда. — Я спросил, чего он так уставился. В ответ турок бросился на меня".Пострадавшего иностранца доставили в городскую больницу.В интервью Ntv.com.tr японец предположил, что раздражал своим поведением местных. "Моя поездка в Турцию окончена. Нога очень болит. Я уже 12 лет путешествую по всему миру без денег. Обычно я живу в палатке, иногда у знакомых”, — сказал он. По словам Камеды, сотрудники полиции показали ему несколько фотографий, и он опознал нападавшего. Предполагаемый преступник задержан.
https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html
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япония, турция, новости - туризм, элязыг (провинция), нападения, туристы, туризм, происшествия
03:31 16.09.2021
 

В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Японский турист Сеган Камеда, который уже 12 лет путешествует по миру на велосипеде, был ранен в восточной провинции Элязыг в районе Сивриче, сообщает Turizm Ajansi.
По словам 45-летнего туриста, когда он чистил зубы, на него напал неизвестный с ножом. "Я находился в саду, позавтракал. Вдруг какой-то мужчина рядом пристально начал смотреть на меня, — рассказал Сеган Камеда. — Я спросил, чего он так уставился. В ответ турок бросился на меня".
Пострадавшего иностранца доставили в городскую больницу.
В интервью Ntv.com.tr японец предположил, что раздражал своим поведением местных. "Моя поездка в Турцию окончена. Нога очень болит. Я уже 12 лет путешествую по всему миру без денег. Обычно я живу в палатке, иногда у знакомых”, — сказал он.
По словам Камеды, сотрудники полиции показали ему несколько фотографий, и он опознал нападавшего. Предполагаемый преступник задержан.
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ТуризмЯпонияТурцияНовости - ТуризмЭлязыг (провинция)нападениятуристыТуризмПроисшествия
 
 
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