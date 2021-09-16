https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html

В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его

В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его - РИА Новости, 16.09.2021

В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его

Японский турист Сеган Камеда, который уже 12 лет путешествует по миру на велосипеде, был ранен в восточной провинции Элязыг в районе Сивриче, сообщает Turizm... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T03:31

2021-09-16T03:31

2021-09-16T03:31

туризм

япония

турция

новости - туризм

элязыг (провинция)

нападения

туристы

туризм

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Японский турист Сеган Камеда, который уже 12 лет путешествует по миру на велосипеде, был ранен в восточной провинции Элязыг в районе Сивриче, сообщает Turizm Ajansi.По словам 45-летнего туриста, когда он чистил зубы, на него напал неизвестный с ножом. "Я находился в саду, позавтракал. Вдруг какой-то мужчина рядом пристально начал смотреть на меня, — рассказал Сеган Камеда. — Я спросил, чего он так уставился. В ответ турок бросился на меня".Пострадавшего иностранца доставили в городскую больницу.В интервью Ntv.com.tr японец предположил, что раздражал своим поведением местных. "Моя поездка в Турцию окончена. Нога очень болит. Я уже 12 лет путешествую по всему миру без денег. Обычно я живу в палатке, иногда у знакомых”, — сказал он. По словам Камеды, сотрудники полиции показали ему несколько фотографий, и он опознал нападавшего. Предполагаемый преступник задержан.

https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html

япония

турция

элязыг (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, турция, новости - туризм, элязыг (провинция), нападения, туристы, туризм, происшествия