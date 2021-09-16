https://ria.ru/20210916/transport-1750264212.html

Партию автотранспорта передали противопожарной службе Хабаровского края

Партию автотранспорта передали противопожарной службе Хабаровского края - РИА Новости, 16.09.2021

Партию автотранспорта передали противопожарной службе Хабаровского края

Большая партия автотранспорта передана противопожарной службе Хабаровского края, также машины получили несколько северных районов, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:12

2021-09-16T09:12

2021-09-16T09:12

хабаровский край

общество

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 16 сен - РИА Новости. Большая партия автотранспорта передана противопожарной службе Хабаровского края, также машины получили несколько северных районов, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.В четверг на площади имени Ленина в Хабаровске состоялась передача автотехники главам северных муниципалитетов и руководству краевого комитета по гражданской защите. В церемонии приемки автобусов и спецтехники принял участие Дегтярев."Тринадцать новых автобусов марки ПАЗ… надежный и проходимый транспорт. Автобусы отвечают современным нормам: низкий пол в задней части автобуса, увеличенные дверной проход, площадка для маломобильных граждан, механическая аппарель, хорошая маневренность. На их приобретение мы направили часть денег из федеральной субсидии", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что техника отправится в Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский и Охотский муниципальные районы. Кроме этого семь пожарных "Уралов" поступят в пожарные части поселков Тумнин и Высокогорный Ванинского района; села Матвеевка, Некрасовка и Бычиха в Хабаровском районе."Эта поставка - в рамках тотального обновления автопарка краевых пожарных частей. Дальше – больше. Автомобили оснащены современным пожарно-техническим вооружением и имеют повышенную проходимость, что очень важно в условиях сельской местности", - добавил глава региона.По словам Дегтярева, в этом году было принято решение на дополнительные 35 миллионов рублей, поступившие из федерального бюджета, приобрести автобусы для северных районов края."Чтобы получить эти автобусы и пожарные машины, пришлось провести переговоры с предприятиями, которые их делают. Везде заказы на годы вперед, заводы перегружены. Нам пошли навстречу. Потому что здесь эти автомобили очень нужны", – подчеркнул врио губернатора края.В среду, в преддверии Дня работников леса, автопарк краевой лесоохраны пополнился 48 новыми бульдозерами и внедорожниками. Техника предназначена для Аванского, Уктурского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского и Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиалесоохраны. Крупная партия специальной лесопожарной техники поступает в ведомства второй год подряд. До конца года ожидается еще большая партия необходимых машин.

https://ria.ru/20210915/avtopark-1750140263.html

https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев