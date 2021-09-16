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Большой театр смог сотрудничать с зарубежными артистами в условиях COVID-19
Большой театр смог сотрудничать с зарубежными артистами в условиях COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
Большой театр смог сотрудничать с зарубежными артистами в условиях COVID-19
Большой театр в условиях продолжающейся пандемии коронавируса не прекратил сотрудничество с зарубежными артистами, рассказал гендиректор Большого театра... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:48
2021-09-16T19:48
общество
москва
большой театр
владимир урин
россия
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Большой театр в условиях продолжающейся пандемии коронавируса не прекратил сотрудничество с зарубежными артистами, рассказал гендиректор Большого театра Владимир Урин на совместной пресс-конференции с "Ингосстрахом"."Вся программа говорит о том, что к нам приезжают иностранцы, (проходя - ред.) жесточайшие меры санитарного контроля: обязательные ПЦР, причём неоднократно, иногда по разу в неделю - каждую неделю мы делали эти тесты, что, конечно, выходило достаточно серьезным боком финансово для театра, но тем не менее", - сказал Урин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Урин добавил, что из-за пандемии пришлось также корректировать репетиционный процесс."Очень серьезно ограничивали репетиции, касающиеся хоровых коллективов, оркестра.., старались максимально строить так, что если есть возможность отменить массовую репетицию, мы отменяли… Но когда выходили уже на заключительный этап, естественно, без этого не могли, поэтому такое количество переболевших", - добавил Урин.
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общество, москва, большой театр, владимир урин, россия, коронавирус covid-19
19:48 16.09.2021
 
Большой театр смог сотрудничать с зарубежными артистами в условиях COVID-19

Директор "Большого" Урин сообщил о продолжении работы с зарубежными артистами при COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Большой театр в условиях продолжающейся пандемии коронавируса не прекратил сотрудничество с зарубежными артистами, рассказал гендиректор Большого театра Владимир Урин на совместной пресс-конференции с "Ингосстрахом".
"Вся программа говорит о том, что к нам приезжают иностранцы, (проходя - ред.) жесточайшие меры санитарного контроля: обязательные ПЦР, причём неоднократно, иногда по разу в неделю - каждую неделю мы делали эти тесты, что, конечно, выходило достаточно серьезным боком финансово для театра, но тем не менее", - сказал Урин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Урин добавил, что из-за пандемии пришлось также корректировать репетиционный процесс.
"Очень серьезно ограничивали репетиции, касающиеся хоровых коллективов, оркестра.., старались максимально строить так, что если есть возможность отменить массовую репетицию, мы отменяли… Но когда выходили уже на заключительный этап, естественно, без этого не могли, поэтому такое количество переболевших", - добавил Урин.
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ОбществоМоскваБольшой театрВладимир УринРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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