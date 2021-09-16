https://ria.ru/20210916/sotrudnichestvo-1750376835.html

Лавров оценил сотрудничество с Пакистаном по ситуации в Афганистане

Лавров оценил сотрудничество с Пакистаном по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.09.2021

Лавров оценил сотрудничество с Пакистаном по ситуации в Афганистане

Москва ценит сотрудничество с Пакистаном по афганскому урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:18

2021-09-16T17:18

2021-09-16T17:18

захват власти в афганистане талибами

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ДУШАНБЕ, 16 сен - РИА Новости. Москва ценит сотрудничество с Пакистаном по афганскому урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Насыщенный день. Я уже провел очень хорошие встречи с нашими коллегами в Китае и Пакистане. Это было очень своевременно, в контексте ситуации в Афганистане, чтобы обменяться взглядами по тому, как мы можем сформировать внешние условия для продвижения этой страны к началу инклюзивного общенационального диалога", - сказал Лавров на встрече с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши."Мы очень ценим наш регулярный диалог по этой теме. Сегодня мы можем также сверить часы по тому, как мы продвигаемся в нашем двустороннем сотрудничестве: торговля, экономика, инвестиции, военно-техническое сотрудничество, гуманитарная сфера", - отметил Лавров.Россия, США, Китай, а также Пакистан являются участниками так называемой расширенной "тройки", формата, созданного для обсуждения вопросов афганского урегулирования.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

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