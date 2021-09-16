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В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях - РИА Новости, 16.09.2021
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях
Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:11
2021-09-16T11:45
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
общество
россия
автомобили
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре МВД.Наказание за это нарушение, как напомнили в ведомстве, существует уже более десяти лет.За это предусмотрена санкция в размере 500 рублей. В МВД также отметили, что никаких изменений этой нормы не планируется.Ранее в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали не только выносить предупреждение или выписывать штрафы за шторки на стеклах, но и выдавать водителям предписание снять их в указанный срок или вообще на месте.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, общество, россия, автомобили
11:11 16.09.2021 (обновлено: 11:45 16.09.2021)
 
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях

МВД: штраф за "шторки" на окнах автомобилей действует уже десять лет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД выписывает штраф водителю - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре МВД.
Наказание за это нарушение, как напомнили в ведомстве, существует уже более десяти лет.

"Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается", — добавили там.

За это предусмотрена санкция в размере 500 рублей. В МВД также отметили, что никаких изменений этой нормы не планируется.
Ранее в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали не только выносить предупреждение или выписывать штрафы за шторки на стеклах, но и выдавать водителям предписание снять их в указанный срок или вообще на месте.
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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Россиян предупредили об исчезновении автомобилей на механике
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоОбществоРоссияАвтомобили
 
 
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