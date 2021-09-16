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В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях - РИА Новости, 16.09.2021
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях
Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:11
2021-09-16T11:11
2021-09-16T11:45
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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автомобили
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре МВД.Наказание за это нарушение, как напомнили в ведомстве, существует уже более десяти лет.За это предусмотрена санкция в размере 500 рублей. В МВД также отметили, что никаких изменений этой нормы не планируется.Ранее в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали не только выносить предупреждение или выписывать штрафы за шторки на стеклах, но и выдавать водителям предписание снять их в указанный срок или вообще на месте.
https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, общество, россия, автомобили
11:11 16.09.2021 (обновлено: 11:45 16.09.2021)
В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях
МВД: штраф за "шторки" на окнах автомобилей действует уже десять лет