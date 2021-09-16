https://ria.ru/20210916/shtorki-1750286442.html

В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях

В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях - РИА Новости, 16.09.2021

В МВД опровергли слухи об ужесточении наказания за "шторки" в автомобилях

Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:11

2021-09-16T11:11

2021-09-16T11:45

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

общество

россия

автомобили

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Информация об ужесточении ответственности за установку в машинах шторок, ухудшающих обзор водителя, не соответствует действительности, сообщили в пресс-центре МВД.Наказание за это нарушение, как напомнили в ведомстве, существует уже более десяти лет.За это предусмотрена санкция в размере 500 рублей. В МВД также отметили, что никаких изменений этой нормы не планируется.Ранее в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали не только выносить предупреждение или выписывать штрафы за шторки на стеклах, но и выдавать водителям предписание снять их в указанный срок или вообще на месте.

https://ria.ru/20210913/avtomat-1749868669.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, общество, россия, автомобили