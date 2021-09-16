Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова

"Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Травма спустя время его нашла. Образ жизни еще сказался. Концерты, смена часовых поясов. Нагрузки и накапливаемая усталость привели к трагедии. Боль с нами до сих пор", – отметил Шаганов.