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Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова
Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова - РИА Новости, 16.09.2021
Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова
Поэт-песенник Александр Шаганов в передаче "Судьба человека" раскрыл настоящую причину смерти певца Жени Белоусова. Артист умер в 32 года. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:59
2021-09-16T10:59
2021-09-16T10:59
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поэт-песенник Александр Шаганов в передаче "Судьба человека" раскрыл настоящую причину смерти певца Жени Белоусова. Артист умер в 32 года.Ранее считалось, что Белоусов умер от злоупотребления алкоголем. Однако Шаганов считает, что проблема была в детской травме – аневризме головного мозга. Алкоголь в этом случае мог просто усугубить ситуацию.Ранее другой популярный в 90-х артист Андрей Губин после долгого перерыва вышел на связь и рассказал о проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20201102/gubin-1582581370.html
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