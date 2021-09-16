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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210916/shaganov-1750278665.html
Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова
Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова - РИА Новости, 16.09.2021
Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова
Поэт-песенник Александр Шаганов в передаче "Судьба человека" раскрыл настоящую причину смерти певца Жени Белоусова. Артист умер в 32 года. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:59
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поэт-песенник Александр Шаганов в передаче "Судьба человека" раскрыл настоящую причину смерти певца Жени Белоусова. Артист умер в 32 года.Ранее считалось, что Белоусов умер от злоупотребления алкоголем. Однако Шаганов считает, что проблема была в детской травме – аневризме головного мозга. Алкоголь в этом случае мог просто усугубить ситуацию.Ранее другой популярный в 90-х артист Андрей Губин после долгого перерыва вышел на связь и рассказал о проблемах со здоровьем.
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знаменитости, андрей губин
10:59 16.09.2021
 

Поэт-песенник Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПоэт-песенник Александр Шаганов
Поэт-песенник Александр Шаганов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поэт-песенник Александр Шаганов в передаче "Судьба человека" раскрыл настоящую причину смерти певца Жени Белоусова. Артист умер в 32 года.
CC BY-SA 3.0 / Бахтиер Абдуллаев / Женя Белоусов
Женя Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Бахтиер Абдуллаев /
Женя Белоусов
Ранее считалось, что Белоусов умер от злоупотребления алкоголем. Однако Шаганов считает, что проблема была в детской травме – аневризме головного мозга. Алкоголь в этом случае мог просто усугубить ситуацию.

"Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Травма спустя время его нашла. Образ жизни еще сказался. Концерты, смена часовых поясов. Нагрузки и накапливаемая усталость привели к трагедии. Боль с нами до сих пор", – отметил Шаганов.

Ранее другой популярный в 90-х артист Андрей Губин после долгого перерыва вышел на связь и рассказал о проблемах со здоровьем.
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