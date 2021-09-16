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В Тверской области семья погибла из-за неисправности газовой колонки
В Тверской области семья погибла из-за неисправности газовой колонки - РИА Новости, 16.09.2021
В Тверской области семья погибла из-за неисправности газовой колонки
Женщина, ее дочь и муж погибли в Тверской области, в квартире, где они находились, обнаружена неисправность газовой колонки, сообщает СУ СК по региону. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:30
2021-09-16T01:30
2021-09-16T01:30
происшествия
рязань
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Женщина, ее дочь и муж погибли в Тверской области, в квартире, где они находились, обнаружена неисправность газовой колонки, сообщает СУ СК по региону.Уточняется, что, по предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. При осмотре места происшествия "в квартире обнаружена неисправность газовой колонки". Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз."В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам", - отмечает СУ СК.
https://ria.ru/20210915/gaz-1750235012.html
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происшествия, рязань, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Тверской области семья погибла из-за неисправности газовой колонки
В Тверской области семья из трех человек погибла из-за неисправности газовой колонки