https://ria.ru/20210916/samolet-1750341837.html
"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет
"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет - РИА Новости, 16.09.2021
"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет
Авиакомпания "Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет, ремонта потребуют оба двигателя, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:59
2021-09-16T14:59
2021-09-16T14:59
происшествия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет, ремонта потребуют оба двигателя, сообщил РИА Новости представитель компании.Северо-Западная транспортная прокуратура накануне вечером сообщила, что прилетевший из Турции самолет совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технической неисправности, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали. Представитель авиакомпании сообщил, что самолет попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера начал работать в нештатном режиме."Ситуация не стала критической благодаря грамотным действиям экипажа. Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета", - сказал представитель, добавив, что создана техническая комиссия для оценки повреждений.
https://ria.ru/20210726/turtsiya-1743008046.html
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происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет
У столкнувшегося с птицами самолета авиакомпании "Россия" повреждены оба двигателя