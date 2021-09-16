https://ria.ru/20210916/samolet-1750341837.html

"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет

"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет - РИА Новости, 16.09.2021

"Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет

Авиакомпания "Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет, ремонта потребуют оба двигателя, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:59

2021-09-16T14:59

2021-09-16T14:59

происшествия

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" отстранила от полетов столкнувшийся с птицами самолет, ремонта потребуют оба двигателя, сообщил РИА Новости представитель компании.Северо-Западная транспортная прокуратура накануне вечером сообщила, что прилетевший из Турции самолет совершил аварийную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технической неисправности, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали. Представитель авиакомпании сообщил, что самолет попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера начал работать в нештатном режиме."Ситуация не стала критической благодаря грамотным действиям экипажа. Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета", - сказал представитель, добавив, что создана техническая комиссия для оценки повреждений.

https://ria.ru/20210726/turtsiya-1743008046.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура