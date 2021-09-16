"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет.
Яна выложила фотографии в купальнике с разных ракурсов. Она отметила, что фото сделаны на обычную камеру.
"В принципе, я уже ничему не удивлюсь и согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил. Все фото сделаны на нормальную камеру, без широкоформатного режима. Переходим на предыдущее видео, берем лучшие лупы и сравниваем", – иронично написала продюсер.
Рудковская добавила, что специально не показывает колени, а то "эксперты" снова дадут ей 60, а то и 80 лет.
Поклонники похвалили фигуру Яны и призвали не обращать внимание на критику.
Ранее Рудковская признавалась, что ее доходы упали в пять раз в связи с коронавирусными ограничениями.