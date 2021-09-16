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Шоубиз
https://ria.ru/20210916/rudkovskaya-1750290942.html
"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст
"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст - РИА Новости, 16.09.2021
"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст
Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:10
2021-09-16T13:10
шоубиз
яна рудковская
знаменитости
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет.Яна выложила фотографии в купальнике с разных ракурсов. Она отметила, что фото сделаны на обычную камеру.Рудковская добавила, что специально не показывает колени, а то "эксперты" снова дадут ей 60, а то и 80 лет.Поклонники похвалили фигуру Яны и призвали не обращать внимание на критику.Ранее Рудковская признавалась, что ее доходы упали в пять раз в связи с коронавирусными ограничениями.
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яна рудковская, знаменитости
13:10 16.09.2021
 

"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ
Продюсер Яна Рудковская перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве.Старт финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет.
Яна выложила фотографии в купальнике с разных ракурсов. Она отметила, что фото сделаны на обычную камеру.

"В принципе, я уже ничему не удивлюсь и согласна быть 100-летней старушкой в самом рассвете сил. Все фото сделаны на нормальную камеру, без широкоформатного режима. Переходим на предыдущее видео, берем лучшие лупы и сравниваем", – иронично написала продюсер.

Рудковская добавила, что специально не показывает колени, а то "эксперты" снова дадут ей 60, а то и 80 лет.
Поклонники похвалили фигуру Яны и призвали не обращать внимание на критику.
Ранее Рудковская признавалась, что ее доходы упали в пять раз в связи с коронавирусными ограничениями.
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:46Шоубиз
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко
 
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