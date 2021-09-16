https://ria.ru/20210916/rudkovskaya-1750290942.html

"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст

"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст - РИА Новости, 16.09.2021

"Согласна быть старушкой": Рудковская прокомментировала свой возраст

Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:10

2021-09-16T13:10

2021-09-16T13:10

шоубиз

яна рудковская

знаменитости

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская в Instagram прокомментировала свой возраст. Ранее поклонники и СМИ выразили подозрение, что ей около 60 лет.Яна выложила фотографии в купальнике с разных ракурсов. Она отметила, что фото сделаны на обычную камеру.Рудковская добавила, что специально не показывает колени, а то "эксперты" снова дадут ей 60, а то и 80 лет.Поклонники похвалили фигуру Яны и призвали не обращать внимание на критику.Ранее Рудковская признавалась, что ее доходы упали в пять раз в связи с коронавирусными ограничениями.

https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна рудковская, знаменитости